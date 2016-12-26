Торги по индексу ММВБ начнутся в диапазоне 2170-2175 пунктов - Банк "Образование"

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как нейтральное. Это связано с тем, что основные западные фондовые рынки сегодня будут закрыты. Мы ожидаем открытия рынка по индексу ММВБ в диапазоне 2170-2175 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2160, 2150 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 пунктов. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние безыдейной консолидации", - считает старший аналитик Банка "Образование" Виталий Манжос.