Рынок акций на неделе скорректировался вниз перед праздниками

Рынок акций РФ в предпоследнюю торговую неделю уходящего года скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после ралли на фоне просевшей нефти и укрепления рубля.

В период с 19 по 23 декабря индекс ММВБ снизился на 2,6% - до 2173,18 пункта, индекс РТС потерял 1,6% и составил 1117,92 пункта; доллар просел на 0,85 рубля (до 61,23 рубля), нефть Brent подешевела на 0,4% или $0,21.

Неделя началась со снижения во главе с бумагами "Россетей" (-9,3% и -7,5% "префы") на новостях о допэмиссии компании и выкупе допэмиссий "дочек"; индекс ММВБ просел к 2215 пунктам на фоне укрепления рубля и просевшей нефти Brent к $55 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала ПАО "Россети" за счет дополнительного выпуска акций с сохранением доли РФ не менее 87,91% (сейчас доля государства в лице Росимущества в компании составляет 87,90%). Совет директоров "Россетей" принял решение выкупить дополнительную эмиссию акций ряда дочерних предприятий на общую сумму до 20,4 млрд руб.

Негативом для рынка стали известия, что Совет ЕС принял в понедельник решение о продлении экономических секторальных санкций в отношении России до 31 июля 2017 года. Санкционные меры затрагивают секторы финансов, энергетики и обороны, а также отрасли "двойного назначения".

Во вторник рынок акций подрос по индексам благодаря возобновившемуся подъему нефти и мировых фондовых площадок (Европы и США), при этом реакция инвесторов на убийство российского посла в Турции в результате теракта оказалась сдержанной. Индекс ММВБ превысил 2225 пунктов, при этом взлетели к новым вершинами акции "Аэрофлота" (+6%).

Нефть Brent поднялась до $55,8 за баррель в ожидании статистики Американского института нефти (API) по уровню запасов топлива в США (ожидалось снижение резервов).

В среду рынок акций вновь скорректировался вниз к 2210 пунктам по ММВБ на фоне просевшей нефти после выхода статистики Минэнерго США о росте запасов нефти. Выросли бумаги "Нижнекамскнефтехима" (+7%) на новостях о продаже пакета компании "Татнефтью" с премией к рынку. Обыкновенные акции Сбербанка поднимались в среду до 185,34 рубля (новый исторический пик), после чего откатились ниже 175 рублей.

Нефть Brent поднималась к $56 за баррель на статистике API о недельном сокращении резервов на 4,1 млн баррелей и новостях, что президент США Барак Обама запретил бурение новых нефтяных и газовых скважин в федеральных водах в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Однако вечером цена Brent откатилась обратно к $55 за баррель на статистике Минэнерго США, показавшей недельный рост запасов при прогнозах сокращения.

В четверг рынок акций откатился к уровням 2-недельной давности по ММВБ (ниже 2175 пунктов) на фоне общемировой нисходящей коррекции, хотя некоторую поддержку оказала подросшая нефть за счет ослабления доллара на Forex на статистике из США.

В лидерах отката выступили акции "Мечела" (-4,6% и -3,4% "префы"), "Россетей" (-4,4%, до 1,128 рубля), а также лишившиеся на бирже дивидендной составляющей (выплаты за 9 месяцев) акции "ЛУКОЙЛа" (-2,1%) и "Магнита" (-3,2%) с учетом расчетов "Т+2".

Акции "Россетей" подешевели на фоне известий о цене размещения допэмиссии, которая оказалась ниже рыночной - совет директоров определил цену акций допвыпуска в 1,0424 руб. за штуку, на общую сумму около 3,4 млрд руб.

В США сильные данные о ВВП за III квартал (пересмотр до 3,5% с 3,2%) говорят в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва, однако остальная статистика оказалась хуже ожиданий (число первичных заявок на пособие по безработице, динамика доходов и расходов, индекс опережающих экономических показателей Conference Board). В итоге статистика вызвала ослабление доллара, что поддержало нефтяные цены - Brent поднялась к $55,15 за баррель.

В пятницу рынок акций днем попытался подрасти на фоне ежегодной пресс-конференции президента РФ В.Путина, однако к вечеру все завершилось распродажами перед длительными выходными на Западе (католическое Рождество). Индекс ММВБ просел ниже 2175 пунктов, РТС – ниже 1120 пунктов.

Акции "Мегафона" падали днем в пятницу более чем на 5% на новостях о планах компании приобрести контроль в Mail.ru Group по цене выше рынка, однако к вечеру бумаги отыграли потери и вышли в "плюс" после заявлений менеджмента, что после сделки уровень долга ПАО останется приемлемым и не повлияет на дивидендную политику.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции ГК "Русское море" (-20%), "МОЭСК" (-15%) и "МРСК Сибири" (-14%); лучше рынка выглядели акции "Нижнекамскнефтехима" (+6%), банка "Возрождение" (+6%), "Группы ЛСР" (+4%).

В последнюю неделю декабря активность торговли на рынке акций продолжит сокращаться, невысокая ликвидность может привести к росту волатильности в отдельных бумагах. В целом, серьезных подвижек на рынке вряд ли стоит ожидать, индекс ММВБ завершит год в районе 2140-2170 пунктов, РТС – в районе 1100-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".