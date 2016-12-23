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23 декабря 2016 года 19:57

Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу вечером на фоне снижения нефти

Москва. 23 декабря. Доллар США и евро слегка подрастают к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в пятницу; рубль немного теряет на фоне снижения нефти.

Курс доллара США составил 61,1575 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,9675 руб./EUR1, поднявшись на 37,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27 копеек, до 62,42 рубля.

В начале торгов пятницы рубль чувствовал себя уверенно благодаря спросу на рублевую ликвидность в условиях налоговых платежей в конце месяца и года. Несмотря на плавно снижавшуюся нефть, рубль немного укрепился к доллару и евро. Однако к середине дня рубль уже не мог игнорировать негативный "нефтяной фактор" и стал потихоньку снижаться к обеим валютам. К тому же фактор "налогового периода" фактически перестал помогать рублю (из-за выходных дней 26-27 декабря в США и Европе участникам рынка пришлось завершить основные конверсионные операции под налоговые выплаты немного раньше).

Цены на нефть демонстрируют слабое снижение в пятницу на данных о росте запасов в США и опасениях увеличения добычи в Ливии. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 МСК подешевели 0,36% - до $54,85 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,47% - до $52,70 за баррель. С начала недели цена Brent снизилась на 0,6%, WTI - на 0,5%.

В среду Минэнерго США сообщил, что запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,26 млн баррелей, до максимальных за три десятилетия 485,4 млн баррелей. Рост запасов отражает, с одной стороны, улучшение погодных условий в Мексиканском заливе, благодаря чему американские порты начали активнее разгружать нефтетанкеры, а с другой - увеличение добычи в самих Штатах на фоне подорожавшей нефти. Тем временем Ливия, освобожденная от участия в соглашении, намерена восстановить объемы добычи и экспорта топлива. В пятницу на крупнейшем в Ливии терминале Es Sider впервые за два года состоялась загрузка нефтетанкера.

"Сегодня торги на внутреннем валютном рынке открылись небольшим снижением доллара и евро. Причем это движение, скорее, было по инерции, так как сохранялся спрос на рублевую ликвидность под налоговые выплаты. Однако к середине дня спрос на рубли заметно снизился и на рынке обозначился уже интерес к покупке валюты, что привело к росту обеих валютных пар. Основной причиной некоторого ослабления рубля, который отошел от максимумов года, стало снижение нефтяных котировок, зафиксированное в середине дня. При этом возросла общая волатильность торгов, и на следующей неделе она также может оказаться довольно высокой. В результате доллар также легко, как он сходил практически до 60 руб./$1, может вернуться к уровню 65 руб./$1 буквально за несколько дней", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, российский рубль в пятницу днем ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. Снижение интереса компаний к российской валюте в рамках очередного налогового периода вкупе с отрицательной коррекцией цен на нефть приносят свои плоды. Сегодняшняя биржевая активность очень низкая, католические страны готовятся к Рождеству, и в понедельник на следующей неделе низкие уровни волатильности сохранятся. Все присутствующие катализаторы давно учтены в ценах и отыграны рынком, новой информации на площадки не поступает.

"Основные платежи внутри текущего налогового периода в РФ должны быть осуществлены в срок до 26 декабря. Судя по сегодняшним движениям на внутреннем рынке ликвидности, основная часть компаний и предприятий с налогами и сборами уже рассчиталась. Это значит, что рубль вот-вот лишится поддержки со стороны налогового спроса. Последняя неделя этого подвижного года может пройти для доллара США в пределах отметок 61-63 руб./$1, для евро - в границах 63,55-65,00 руб./EUR1", - считает А.Бодрова.

Рынок почти не прореагировал на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Множество цифр по макроэкономике слушателей не впечатлило, из неизвестного ранее аналитик "Альпари" отмечает только упоминание о необходимости создания сети региональных банков с более низкими требованиями к ним. Инвесторы, впрочем, нейтральны: все понимают, что пока санация банковского сектора не завершится, о создании чего-то нового говорить преждевременно.

"Для рубля самый опасный период в 2016 году, судя по всему, уже пройден, и ничего неожиданного не должно произойти. Сейчас активность торгов будет минимальной на фоне рождественских праздников на Западе, а в отсутствие серьезных внешних факторов вообще не приходится говорить о серьезных движениях. Даже если на следующей неделе мы увидим некоторое ослабление рубля, связанное с нежеланием инвесторов и трейдеров переносить позиции на следующий год, оно не будет масштабным, и нацвалюта имеет все шансы завершить год выше 62 руб./$1. При этом также существует вероятность дальнейшего укрепления. С технической точки зрения, рубль может спокойно двинуться в район 58 руб./$1, но такое укрепление скрывает в себе потенциал для серьезной девальвации в 2017 году", - полагает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 1,13 копейки, до 60,8528 руб./$1, и снизил курс евро на 1,79 копейки, до 63,5425 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 6,14 копейки по отношению к четвергу и составил 60,9368 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 18,07 копейки по отношению к 22 декабря и составил 61,07 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 764,728 млн, из которых $1 млрд 436,208 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 328,52 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился всего на 0,45 копейки по отношению к четвергу - до 63,5592 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 15,45 копейки по отношению к 22 декабря и составил 63,7963 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR441,721 млн, из которых EUR277,072 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR164,649 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу немного снизились второй день подряд. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,32% годовых. При этом ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также продолжили снижаться: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 10,44% годовых, на срок 3 месяца - на 2 б.п. (до 10,49% годовых), на срок 6 месяцев - на 3 б.п. (до 10,49% годовых).


Опубликовано: /Финмаркет/
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