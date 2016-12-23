Рынок акций в пятницу консолидировался, неделя завершилась снижением

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне локального ослабления рубля и стагнации нефти, реакция на заявления президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции оказалась в целом нейтральной.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2173,18 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1117,92 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар подрос до 61,23 рубля (+0,27 рубля), утром курс опускался до 60,78 рубля.

За неделю индекс ММВБ просел на 2,6%, РТС потерял 1,6%, доллар подешевел на 0,85 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF)(-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,1%).

Выросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,6% "префы").

На ежегодной большой пресс-конференции в пятницу президент РФ В.Путин заявил, что ВВП РФ в ноябре продемонстрировал небольшой рост, по итогам 2016 года снижение ВВП ожидается на уровне 0,5-0,6%, а рост промпроизводства за год составит 0,7-0,9%.

По словам В.Путина, отток капитала из РФ в 2016 году сократится до $16-17 млрд с $57 млрд в 2015 году, сокращение показывает хорошую динамику, тем более с учетом выплаты западных кредитов.

Также президент сообщил, что федеральный бюджет РФ в 2016 году будет исполнен с дефицитом 3,7% ВВП, что соответствует параметрам, предусмотренным законом о бюджете на текущий год. Это абсолютно приемлемая величина, в том числе за счет сохранения положительного баланса внешней торговли - более $70 млрд, отметил он.

В ближайшие годы Россия сократит затраты на национальную оборону: в текущем году страна потратила на оборону 4,7% ВВП, в 2017 году этот показатель составит уже 3,3%, а к 2019 достигнет 2,8% ВВП.

Что касается внешней политики, то В.Путин заявил о намерении выстроить с новым президентом США Дональдом Трампом, а также с будущими лидерами демократической партии конструктивные деловые отношения.

В пятницу просела фондовая Азия (японский рынок не работал в связи с празднованием Дня рождения императора), короткие предпраздничные торги в Европе прошли на фоне стагнации (FTSE, S&P 350, DAX изменились в пределах 0,2%), также нейтральную динамику демонстрирует Америка (индекс S&P 500 просел всего на 0,04%).

В США в пятницу вышла сильная статистика. Финальная оценка индекса потребительского доверия Мичиганского университета в декабре выросла до 98,2 пункта (максимум с 2004 года) с ноябрьского уровня в 93,8 пункта. Продажи новостроек в ноябре выросли до 592 тыс. домов (второй по величине показатель с начала 2008 года), при прогнозах роста до 585 тыс. домов.

Нефть к вечеру пятницы отыграла большую часть потерь, понесенных ранее на новостях, что в январе может начаться продажа нефти из стратегических резервов США, о чем сообщила в четверг Poten & Partners. Хотя объемы могут оказаться небольшими, это еще один фактор, который может помешать восстановлению баланса спроса и предложения на рынке.

В то же время рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $55 за баррель (-0,1%), цена WTI - $52,81 за баррель (-0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, европейские фондовые индексы показали околонулевые изменения в преддверии католического Рождества и рождественских каникул. Рублевый фондовый индекс ММВБ также финишировал вблизи уровня предыдущего дна. Нефть Brent стабильно держится в интервале $54-55 за баррель, а доллар отскочил выше 61 руб./$1. Особых предпосылок как для укрепления, так и для ослабления рубля не наблюдается, однако не исключено, что рост связан с закрытием позиций перед уходом на новогодние каникулы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Игоря Арнаутова, рынок просел из-за закрытия инвесторами части позиций перед праздниками. Комментарии президента РФ о приватизации госкомпаний не смогли поддержать индексы. Цены на нефть остаются под давлением сильного доллара после выхода данных по ВВП США.

Европейские фондовые индексы просели на фоне новостей из банковского сектора. Крупнейшие банки Европы, Deutsche Bank и Credit Suisse заплатят $7,2 млрд и $5,2 млрд для урегулирования спора по искам, связанным с продажей ипотечных ценных бумаг. Данное соглашение станет дополнительной нагрузкой для банков и негативно отразится на их финрезультатах.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, глава государства в пятницу говорил о стабилизации в экономике и ее приспособлении к условиям низких цен на нефть. ФАС предупредила главу "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) о недопустимости высказываний по поводу цен на топливо. В целом, рынок продолжает коррекцию роста с начала ноября, когда ММВБ достигал рекордных 2258,1 пункта. К тому же, этот рост был лишь частью впечатляющего путешествия российских индексов в текущем году. Соответственно, рынок продолжит дрейфовать вниз, пока не появятся новые идеи для покупок.

Активность торгов в Европе продолжила снижаться, хотя были и позитивные новости. Власти Италии выделили 20 млрд евро на спасение банков, а Deutsche Bank договорился о выплате $7,2 млрд Минюсту США, хотя ранее предполагалось, что штраф может составить до $14 млрд. Credit Suisse также согласился выплатить $5,3 млрд в пользу американского Минюста по делу о плохих структурных продуктах, которые привели к финансовому кризису 2008 года.

Во время пресс-конференции В.Путин заявил, что Россия будет сокращать добычу в рамках соглашения с OPEC. Однако для рынка этого оказалось недостаточным. Спекулянты продолжили фиксировать прибыль на опасениях, что власти Ливии смогли решить противоречия группировок, и добыча там может возрасти на 270 тыс. б/с в ближайшие месяцы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в лидерах снижения выступили акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-7,9%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-3,6%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-3,3%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2% и -2% "префы"), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,4%).

Подорожали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+22,2%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+5,1%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,2%).

Акции "Мегафона" днем падали более чем на 5% на новостях о планах компании приобрести контроль в Mail.ru Group по цене выше рынка. Совет директоров "Мегафона" вынес на рассмотрение акционеров вопрос о покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group на общую сумму $740 млн (премия к рыночной цене акций Mail.ru на закрытие торгов 22 декабря составляет 24%).

Между тем, финансовый директор "Мегафона" Геворк Вермишян заявил в ходе телефонной конференции, что покупка 63,8% голосующих акций Mail.ru Group не повлияет на дивидендную политику ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON), поскольку в результате сделки уровень долга останется приемлемым.

В итоге акции "Мегафона" отыграли все потери и завершили день ростом на 2,1%.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,343 млрд рублей (из них 6,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).