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23 декабря 2016 года 19:28

"ВТБ Капитал" снизил рейтинг ADR МТС до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с "покупать" до "держать", говорится в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет $9 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $9,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,04 за штуку.

Опубликовано: /Интерфакс/
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