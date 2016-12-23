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Главная / Мнения аналитиков / Мы не исключаем, что в первой половине 2017 г. курс доллара будет подниматься в район 65 руб. - ИК "Велес Капитал"
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23 декабря 2016 года 19:13
Мы не исключаем, что в первой половине 2017 г. курс доллара будет подниматься в район 65 руб. - ИК "Велес Капитал"
"Главным риском для отечественной валюты в 2017 г. станет дальнейшее ужесточение процентной политики ФРС, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Несмотря на то, что в 2016 г. существенно снизилась зависимость рубля от цен на нефть, отечественная валюта остается крайне уязвимой к бегству капиталов с развивающихся рынков под влиянием рисков повышения ставок в США. Тем не менее, мы не исключаем, что ноябрьское бегство инвесторов с развивающихся рынков стало пиком панической реакции на риск повышение ставок в США. По мере фактической реализации политики по повышению ставки ФРС негативная реакция инвесторов на данный процесс будет постепенно сходить на нет, а потенциал укрепления американской валюты себя исчерпает. В случае подобного сценария рубль ближе к концу года начнет получать более явную поддержку от цены на нефть. Избыток рублевой ликвидности на внутреннем рынке в 2017 г. будет абсорбироваться Банком России, поэтому не представит угрозы для отечественной валюты. Более того, даже в случае возобновления цикла смягчения процентной политики ЦБ внутренние ставки будут оставаться весьма привлекательными для зарубежных игроков относительно доходностей на внешних рынках". Некоторое увеличение спроса на валютную ликвидность возможно в 1-м кв. 2017 г. в связи с повышенными выплатами российских компаний по внешнему долгу и в частности в марте. Тем не менее, именно на март, согласно данным Банка России, приходится максимальная доля внутригруппового финансирования — 40%. С учетом вышесказанного, эксперт ИК не исключает, что в первой половине 2017 г. в случае очередного повышения ставки ФРС и под влиянием внешних выплат курс доллара будет подниматься в район 65 руб. Однако со второй половины 2017 г. американская валюта может окончательно «закрепиться» ниже 60 руб. Ближе к концу года в случае реализации нашего прогноза с ростом цены на нефть в сторону 65 долл. эксперт ожидает увидеть доллар в районе 55 руб.
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