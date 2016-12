Цены евробондов РФ по итогам недели слегка подросли на фоне стабилизации UST

Москва. 23 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли на фоне стабилизации ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также высоких мировых цен на нефть. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Тенденция к плавному росту котировок отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели благодаря выросшим в цене US Treasuries, хотя активность торгов в целом была низкой. При этом с каждым днем, по мере приближения католического Рождества, активность инвесторов становилась все ниже и ниже, и в последние два дня недели сделки на рынке были уже эпизодическими и то не по всем выпускам суверенных бумаг.

Многие иностранные инвесторы свернули свои операции на рынке в преддверии Рождества. Отечественные игроки также снизили активность, что традиционно наблюдается в третьей декаде декабря. После прошедших в начале недели терактов в Германии и Турции все смотрели на реакцию US Treasuries. Но ситуация на рынке базовых активов была относительно стабильной и никакого "бегства в качество" не произошло, что в целом было позитивным фактором для облигаций emerging markets.

В понедельник вечером в Анкаре на посла РФ в Турции Андрея Карлова было совершено нападение, в результате которого дипломат скончался. Нейтрально отреагировали мировые фондовые рынки и на гибель людей в Берлине в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара.

Во вторник и четверг ценовой динамики на рынке как таковой практически не было. Рынок находился в замешательстве, так как российский долг в результате ралли, отмечавшегося с февраля, стал "дорогим" и покупать его на текущих уровнях инвесторам не очень хочется. Есть другие более дешевые альтернативы. Но и продавать бумаги инвесторы пока не готовы, так как Россия выглядит наиболее привлекательной для инвестиций среди emerging markets.

Тем не менее, в среду и пятницу небольшую активность проявляли покупатели, что в условиях "тонкого" рынка приводило к небольшому росту котировок. Таким образом, конец недели проходил в целом на мажорной ноте, благодаря плавному восстановительному росту котировок US Treasuries.

В свою очередь мировые цены на нефть всю неделю провели в боковом диапазоне с границами $54-56 за баррель сорта Brent. При этом если во вторник-среду колебания проходили у верхней границы данного коридора, то 22 декабря нефть находилась вблизи нижней границы, отыгрывая данные о неожиданном росте запасов сырья в США и увеличение добычи в Ливии. По данным Минэнерго США, резервы нефти в стране выросли за неделю на 2,26 млн баррелей (эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 2,5 млн баррелей).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,14% и составила 120,41% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять дней всего на 4 базисных пункта и 23 декабря составил 78 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,46%, с погашением в 2042 году - на 0,55% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 пункта и составил 244 базисных пунктов). Евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,85%, с погашением в 2023 году - на 0,57% (их спред к US Treasuries сузился на 3 пункта - до 179 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,33%, с погашением в 2018 году - на 0,37%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сложится какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне пониженной активности торгов и неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, скорее всего, сохранится низкая активность. Возможны эпизодические всплески, но устойчивых цен и относительно стабильных торгов следует ожидать уже в следующем году. При этом, даже если рынок базовых активов куда-то двинется в оставшиеся торговые дни этого года, то мы, скорее всего, увидим лишь индикативное перемещение котировок без реальных сделок, считают эксперты.