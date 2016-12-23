На следующей неделе более вероятно незначительное ослабление курса рубля - Бинбанк

"В России на валютном и денежном рынках в последнюю неделю года ожидается существенный приток ликвидности по бюджетному каналу, с одной стороны, и выплаты по налогам, которые должны обеспечить отток средств из банковского сектора, - с другой, - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Тем не менее, вряд ли эти события окажут существенное влияние на динамику валютного курса, так как будут компенсированы действиями ЦБ РФ по абсорбированию ликвидности. Значимых событий и новостей на мировых площадках на следующей неделе не предвидится, поэтому вряд ли стоит ожидать формирования каких-либо трендов на финансовых рынках: более вероятным представляется незначительное ослабление курса рубля или его пребывание около текущих уровней (61-61.8 руб./долл.)".