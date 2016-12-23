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23 декабря 2016 года 17:18
Доллар имеет все шансы завершить год в диапазоне 61 - 63 рубля - "Аналитика Онлайн"
"Судя по динамике российских финансовых площадок, пресс-конференция Владимира Владимировича Путина не вселила оптимизма в настроение инвесторов - рубль и акции снижаются, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Собственно, и сама пресс-конференция не была пронизана излишним оптимизмом. Первая шутка, которая «зашла», прозвучала только на 40-ой минуте выступления главы государства. Традиционно российский президент шутил, отвечая на вопросы западных журналистов. Первые же 40 минут были целиком и полностью посвящены вопросам экономики. Владимир Владимирович в течении первых 15-ти минут рассказывал об успехах сельского хозяйства в России, говоря о том, что оно выросло аж на 4%. Помимо этого, Владимир Путин рассказал о росте заработных плат в экономике. Только не уточнил, в экономике какой страны и в каких конкретно отраслях наблюдается этот рост зарплат. Не было даже традиционных анекдотов на тему экономики. Вобщем, по тону выступления Владимира Владимировича можно сказать, что в экономике совсем все печально". На этом фоне курс доллара на московской бирже вырос до 61 рубля 10 копеек, курс евро подорожал до 63 рублей 80 копеек, индекс ММВБ просел до 2165 пунктов, а котировки нефти марки Brent в это время торгуются чуть ниже 55$ за баррель. Действительно, если взглянуть на ситуацию в российской экономике, то радоваться можно только успехам в сельском хозяйстве. В других же областях промышленности все достаточно тяжело. Особенно сложная ситуация с федеральным бюджетом. "На этом фоне мы сохраняем свои прогнозы по курсу американской валюты, - заключает эксперт. - Мы считаем, что доллар имеет все шансы завершить год в диапазоне от 61 - 63 рубля. И пока наши рекомендации по российской валюте остаются без изменений. Тем, кто рассматривает доллар/рубль как инструмент диверсификации валютных рисков или для сбережения, рекомендуем присматриваться к покупкам в диапазоне от 60 до 61 рубля. Что касается более краткосрочных рекомендаций, то здесь мы рекомендуем присматриваться к покупкам от 60,80 (текущие цены). Тем, кто купил ранее на 61,30 рекомендуем набраться терпения. Цели - 62,10 или 62,90. Ну а случае роста доллара, рекомендуем присматриваться к продажам в диапазоне от 62,90 до 63,50 с целями в районе отметки 61,30 или 60,80".
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