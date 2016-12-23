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23 декабря 2016 года 15:43

Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне снижения нефти

Москва. 23 декабря. Доллар США и евро слегка подрастают к рублю на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль немного теряет на фоне снижения нефти, определенную поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат.

Курс доллара США составил 61,065 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,8325 руб./EUR1, поднявшись на 23,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16 копеек, до 62,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 1,13 копейки, до 60,8528 руб./$1, и снизил курс евро на 1,79 копейки, до 63,5425 руб./EUR1.

В начале торгов пятницы рубль чувствовал себя уверенно благодаря спросу на рублевую ликвидность в условиях налоговых платежей в конце месяца и года. Несмотря на плавно снижавшуюся нефть, рубль немного укрепился к доллару и евро. Однако к середине дня падение нефтяных цен усилилось, что привело к небольшому снижению курса рубля к обеим валютам. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,36% - до $54,3 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,2% - до $52,32 за баррель.

Нефть дешевеет в пятницу и по итогам недели, поскольку опасения по поводу роста запасов в США перевесили оптимизм в отношении сокращения добычи странами ОПЕК и их партнерами. Как стало известно из опубликованных в среду данных Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю выросли на 2,26 млн баррелей, до 485,4 млн баррелей, оставаясь близко к максимальному уровню для этого времени года за последние три десятилетия. Кроме того, у инвесторов есть опасения, что рост котировок на фоне соглашения нефтедобывающих стран о снижении добычи приведет к увеличению производства топлива в США, где компании неоднократно заявляли о планах нарастить добычу при подъеме цен выше $60 за баррель.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, "российский рубль в пятницу днем ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. Снижение интереса компаний к российской валюте в рамках очередного налогового периода вкупе с отрицательной коррекцией цен на нефть приносят свои плоды. Сегодняшняя биржевая активность очень низкая, католические страны готовятся к Рождеству, и в понедельник на следующей неделе низкие уровни волатильности сохранятся. Все присутствующие катализаторы давно учтены в ценах и отыграны рынком, новой информации на площадки не поступает".

"Основные платежи внутри текущего налогового периода в РФ должны быть осуществлены в срок до 26 декабря. Судя по сегодняшним движениям на внутреннем рынке ликвидности, основная часть компаний и предприятий с налогами и сборами уже рассчиталась. Это значит, что рубль вот-вот лишится поддержки со стороны налогового спроса. Последняя неделя этого подвижного года может пройти для доллара США в пределах отметок 61-63 руб./$1, для евро - в границах 63,55-65,00 руб./EUR1", - считает А.Бодрова.

Рынок почти не реагирует на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Множество цифр по макроэкономике слушателей не впечатлило, из неизвестного ранее аналитик "Альпари" отмечает только упоминание о необходимости создания сети региональных банков с более низкими требованиями к ним. Инвесторы, впрочем, нейтральны: все понимают, что пока санация банковского сектора не завершится, о создании чего-то нового говорить преждевременно.

"Для рубля самый опасный период в 2016 году, судя по всему, уже пройден, и ничего неожиданного не должно произойти. Сейчас активность торгов будет минимальной на фоне рождественских праздников на Западе, а в отсутствие серьезных внешних факторов вообще не приходится говорить о серьезных движениях. Даже если на следующей неделе мы увидим некоторое ослабление рубля, связанное с нежеланием инвесторов и трейдеров переносить позиции на следующий год, оно не будет масштабным, и нацвалюта имеет все шансы завершить год выше 62 руб./$1. При этом также существует вероятность дальнейшего укрепления. С технической точки зрения, рубль может спокойно двинуться в район 58 руб./$1, но такое укрепление скрывает в себе потенциал для серьезной девальвации в 2017 году", - полагает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"На внутреннем валютном рынке ситуация развивалась на протяжении всего года. Национальная валюта протестировала уровни за пределом 80 руб./$1 в январе, однако уже со второго квартала под действием внутренних факторов текущего счета и притока капитала произошло поступательное укрепление рубля до 65-68 руб./$1. Текущая траектория продолжает развиваться в позитивном ключе, позволяя паре USD/RUB вплотную приблизиться к отметке 60 руб./$1. И это заслуга не только подорожавшей нефти, но и определенных надежд на смягчение санкций против России. Позволит или нет очередной виток внешней политики западных лидеров улучшить позиции России? Для нас это открытый вопрос - такой же, как и устойчивость цен на нефть на текущих высотах в условиях доминирования предложения нефти над спросом. Более того, роль внутренних экономических факторов не до конца определена в условиях резкого укрепления валюты - бюджетный, монетарный и потребительский факторы могут с легкостью оспорить сформировавшийся оптимизм", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу немного снизились второй день подряд. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,32% годовых. При этом ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также продолжили снижаться: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 10,44% годовых, на срок 3 месяца - на 2 б.п. (до 10,49% годовых), на срок 6 месяцев - на 3 б.п. (до 10,49% годовых).


Опубликовано: /Финмаркет/
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