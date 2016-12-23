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Главная / Мнения аналитиков / В преддверии длительных выходных в США и Европе российские индексы будут снижаться - Dukascopy Bank SA
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23 декабря 2016 года 15:18
В преддверии длительных выходных в США и Европе российские индексы будут снижаться - Dukascopy Bank SA
"Вслед за европейскими индексами акций в пятницу, 23 декабря, корректируются вверх и российские фондовые индикаторы, - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, индекс ММВБ с начала дня поднялся на 0,5% и приблизился к отметке 2187,4 пункта, а индекс РТС растет на 0,5% и торгуется вблизи отметки 1131,6 пункта. Цены на нефть со вчерашнего дня не изменились и колеблются вблизи $55 за баррель марки Brent в ожидании публикации данных по изменению числа нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes (число которых, к слову, непрерывно растет второй месяц подряд). Во второй половине сегодняшней торговой сессии мы ожидаем снижения российских индексов акций на фоне закрытия прибыльных позиций в высокорискованных активах в преддверии длительных выходных в США и Европе. В понедельник западные торговые площадки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества".
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23 декабря 2016 года 15:46
"Рубль вновь попытался укрепиться на торгах в пятницу, хотя нефть этому не способствовала, - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Впрочем, утренний оптимизм прошёл, и курс вернулся в диапазон 61,61,5 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 15:43
Москва. 23 декабря. Доллар США и евро слегка подрастают к рублю на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль немного теряет на фоне снижения нефти, определенную поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат. читать дальше
.23 декабря 2016 года 14:58
кончание недели и близость рождественских праздников не способствуют значимым движениям на финансовых рынках, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Пожалуй, при отсутствии новых идей на рынке именно это становится определяющей идеей. Нефтяные цены консолидируются вокруг отметки $55/барр. по... читать дальше
.23 декабря 2016 года 14:34
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ЛУКОЙЛа и Газпрома до "держать", Татнефти до "продавать" из-за роста котировок
(добавлены 4-й абзац и таблица) ВТБ Капитал" понизил рекомендации для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Для акций "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". Кроме... читать дальше
.23 декабря 2016 года 14:10
тоимость золота в ходе торгов утром в пятницу повышается на фоне удешевления доллара к мировым валютам. Курс доллара к мировым валютам снижается сегодня, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные вчера. Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более быстрого... читать дальше
.23 декабря 2016 года 13:54
Текущая траектория продолжает развиваться в позитивном ключе, позволяя паре USD/RUB вплотную приблизиться к отметке 60 - Росбанк
"На внутреннем валютном рынке ситуация развивалась на протяжении всего года. Национальная валюта протестировала уровни за пределом 80 рублей за доллар в январе, однако уже со 2к’16 начал реализовываться ожидаемый нами сценарий – под действием внутренних факторов текущего счета и притока капитала... читать дальше
.23 декабря 2016 года 13:46
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ЛУКОЙЛа и Газпрома до "держать", Татнефти до "продавать" из-за роста котировок
ВТБ Капитал" понизил рекомендации для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Для акций "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". Кроме того, для акций "Татнефти" (MOEX:... читать дальше
.23 декабря 2016 года 13:42
"На открытии торговой сессии рубль укрепился относительно доллара до отметки 60,78 руб./доллар. Торговая активность продолжает неуклонно снижаться на всех торговых площадках. Ожидаем, что в течение дня рубль будет консолидироваться возле отметки 61,00 руб./доллар. Возможны заметные колебания,... читать дальше
.23 декабря 2016 года 13:23
"На внутреннем долговом рынке почти с самого начала 2016 года мы зафиксировали высокий спрос на ОФЗ со стороны как российских банков (как следствие избытка ликвидности и нормативных требований регулятора), так и инвесторов-нерезидентов (в силу привлекательности реальной доходности бумаг и снижения... читать дальше
.23 декабря 2016 года 13:14
"Рубль остается в лидерах роста среди развивающихся валют в этом году. Кроме того, снижение величины российского CDS в 2016 году составило порядка 21%, что позволило его величине вернуться к уровням 2004 года. В оставшиеся до конца года дни вероятно сохранение позитива на рынке на фоне крепкой... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:50
"Нефть сохраняется несколько ниже отметки в 55 долларов/баррель. Рынок в ожидании первых результатов от ограничения добычи, которые появятся уже в январе. Пока же происходит фиксация прибыли перед рождественскими каникулами на фоне относительно сильного доллара. Мы по-прежнему ожидаем нефть в... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:26
"Для рубля самый опасный период в 2016 году, судя по всему, уже пройден, и ничего неожиданного не должно произойти. Сейчас активность торгов будет минимальной на фоне рождественских праздников на Западе, а в отсутствие серьезных внешних факторов вообще не приходится говорить о серьезных движениях.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:07
"Сегодня в центре внимание выступление Путина перед представителями СМИ. Основной темой может стать внешняя политика, в то время как экономике будет уделено меньшее внимание. На динамику акций и валют пресс-конференция окажет незначительное влияние. Ориентир по паре USD/RUB - 60,50-61 до конца... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:37
егодня был выходной день в Японии, поэтому активность на азиатской сессии была минимальной. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена находится в диапазоне 117,28-117,60. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки 1,2280.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:30
Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ после нейтрального открытия подрос в ожидании ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина (12:00 мск), хотя внешний фон подает негативные сигналы и укрепляется рубль, что сдерживает рост рублевых цен бумаг. читать дальше
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