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Главная  /  Мнения аналитиков  /  В преддверии длительных выходных в США и Европе российские индексы будут снижаться - Dukascopy Bank SA
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23 декабря 2016 года 15:18

В преддверии длительных выходных в США и Европе российские индексы будут снижаться - Dukascopy Bank SA

"Вслед за европейскими индексами акций в пятницу, 23 декабря, корректируются вверх и российские фондовые индикаторы, - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, индекс ММВБ с начала дня поднялся на 0,5% и приблизился к отметке 2187,4 пункта, а индекс РТС растет на 0,5% и торгуется вблизи отметки 1131,6 пункта. Цены на нефть со вчерашнего дня не изменились и колеблются вблизи $55 за баррель марки Brent в ожидании публикации данных по изменению числа нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes (число которых, к слову, непрерывно растет второй месяц подряд). Во второй половине сегодняшней торговой сессии мы ожидаем снижения российских индексов акций на фоне закрытия прибыльных позиций в высокорискованных активах в преддверии длительных выходных в США и Европе. В понедельник западные торговые площадки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества".

Опубликовано: /Dukascopy Bank SA/
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