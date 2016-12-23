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23 декабря 2016 года 14:58
Нефть и рубль ждут новых драйверов - TeleTrade
Окончание недели и близость рождественских праздников не способствуют значимым движениям на финансовых рынках, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Пожалуй, при отсутствии новых идей на рынке именно это становится определяющей идеей. Нефтяные цены консолидируются вокруг отметки $55/барр. по смеси Brent, в середине диапазона последних дней в $54-56/барр. В пятницу выходят данные о числе буровых установок в США, что может несколько повлиять на цены. А также в очередной раз покажет , насколько возможно продолжение повышения добычи в США. В целом инвесторы верят в реальность сокращения добычи в ОПЕК+, пусть даже и менее, чем предусмотрено соглашениями. В среднесрочной перспективе при уменьшении производства даже не на запланированные 1,8 млн, а на 1,5 млн возникнет перебалансировка рынка. Вероятное увеличение добычи в США на 0,7 млн (с 8,5 млн до 9,2 млн – показателя 2015 г.) окажется нивелировано прогнозируемым ростом спроса примерно на 1,1 млн барр. в 2017 г. Таким образом, в середине 2017 г. может возникнуть даже нехватка ресурса. Однако на цены станет влиять и финансовый фактор – вероятное повышение процентных ставок ФРС США и в мире. Оно делает менее выгодными вложения в сырьё и препятствует его удорожанию. Поэтому результирующим эффектом станет колебание средней цены нефти в 2017 г. в диапазоне 50-60 долларов за баррель, с возможными краткосрочными «выплесками» из данного коридора. Но, безусловно, эти движения определятся уже после декабря. Российская валюта в условиях затишья на нефтяном рынке локально поддерживается проходящим налоговым периодом. Для пары доллар/рубль сильной поддержкой выступает уровень 65 руб/доллар – минимум года. Однако указанный фактор спроса на рубли перестанет действовать после 26 декабря. И в случае, если нефтяные цены останутся стабильными и не поднимутся выше $55,5, возможно повышение доллара к 62-62,5 руб/дол. на фоне валютных выплат в конце года. Рубль слишком высок при имеющейся цене 3340 руб. баррель и сохраняет потенциал к ослаблению.
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