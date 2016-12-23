Рынок акций РФ утром подрос в ожидании пресс-конференции Путина, хотя внешний фон негативный

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ после нейтрального открытия подрос в ожидании ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина (12:00 мск), хотя внешний фон подает негативные сигналы и укрепляется рубль, что сдерживает рост рублевых цен бумаг.

К 11:10 мск индекс ММВБ составил 2186,92 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1132,1 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар просел до 60,85 рубля (-0,12 рубля).

В лидерах роста выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%).

Индексы в США накануне умеренно снизились (индекс Dow Jones отделяет менее 80 пунктов от психологически важной отметки 20 тыс. пунктов), в пятницу просела Азия (японский рынок закрыт в связи с празднованием Дня рождения императора), стагнирует Европа (FTSE, S&P350, DAX изменились в пределах 0,1%) и дешевеет нефть.

Нефть перед длинными выходными дешевеет на фоне "дорогого" доллара, активность торгов продолжает снижаться, и инвесторы фиксируют прибыль.

В январе может начаться продажа нефти из стратегических резервов США, сообщила в четверг Poten & Partners. Хотя объемы могут оказаться небольшими, это еще один фактор, который может помешать восстановлению баланса спроса и предложения на рынке.

Доллар торгуется в пятницу вблизи 14-летнего максимума к корзине основных валют. Высокий курс американской валюты делает нефть дороже для покупателей за пределами США.

В то же время рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи.

Цены должны вырасти в будущем году в результате мер стран ОПЕК по снижению добычи, которые подтолкнут рынок к ребалансировке, сказал в четверг министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью агентству Bloomberg. Он уверен, что страны будут выполнять свои обязательства.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $54,87 за баррель (-0,3%), цена WTI - $52,7 за баррель (-0,5%).

По словам старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, ближайшими значимыми поддержками для индекса ММВБ выступают уровни 2160 и 2150 пунктов, а в качестве сопротивлений - отметки 2190 и 2200 пунктов.

Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация декабрьской оценки индекса потребительского доверия в США (18:00 мск).

По словам аналитика инвестдепартамента ВТБ 24 Олега Душина, инвесторы взвешивают риски, связанные с выходом на новогодние каникулы в России, возможным повышением маржинальных требований на бирже, снижением объемов торгов на рынках перед католическим Рождеством. Приток иностранных денег в российские активы продолжается из-за высоких нефтяных цен, но инвесторы ожидают лучшей цены для покупки акций. Пятничный отскок может быть незначительным. Недавнее падение показывает возможность снижения индекса ММВБ на уровни ниже 2150 пунктов. Пятничное снижение акций в Шанхае подтверждает опасения, которые могут руководить игроками на развивающихся рынках в связи со снижением объемов ликвидности.

Тем временем поведение американского рынка акций отличается большей стабильностью. Фиксацию прибылей успешного года могут сдерживать надежды на сокращение налогов в США в 2017 году, что переносит планы продаж акций на январь. Данные финальной ревизии ВВП США в третьем квартале оказались лучше ожиданий (+3,5%), но данные по ноябрьским расходам и доходам населения были слабее оценок. Новые экономические доклады могут послужить подтверждением этой ситуации, что негативно скажется на росте акций. В пятницу выйдут данные по новым продажам домов в США, на них могли повлиять рост доходностей облигаций и ставок по закладным в конце года. В понедельник на западных рынках выходной, можно ожидать нейтрального открытия индекса ММВБ в начале недели, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, фьючерсные контракты на нефть в пятницу дешевеют, но возможно, цены начнут расти уже после нового года, когда вступит в силу соглашение стран-экспортеров нефти по ограничению добычи.

В понедельник стартует налоговый период - уплата НДС, НДПИ, акцизов. Прогнозируемый отток рублевой ликвидности с рынка составляет до 700 млрд рублей. Однако существенного подъема рыночных ставок не ожидается.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, объемный приток капитала в российские активы сохраняется на протяжении шестой недели подряд, что способствует удержанию максимальных отметок по индексам, при этом относительно высокая нефть не позволяет развить коррекцию. На последней отчетной неделе 14-21 декабря, по расчетам PSB Research, приток в биржевые фонды, ориентированные инвестиции в российские активы, составил $79 млн.

Тем не менее, на рынке акций может получить развитие коррекционного снижения в район ближайшей поддержки 2120-2140 пунктов по индексу ММВБ. С учетом понижения торговой активности на этой неделе и вероятного ее дальнейшего сокращения в последнюю неделю уходящего года, инвесторы могут воздержаться от активных покупок, что приведет к завершению года в рамках диапазона 2150-2200 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+11,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+2,8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,5%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+1,6%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,6%).

Подешевели бумаги "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-3,3%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,33 млрд рублей (из них 1,258 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).