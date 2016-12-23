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Главная / Мнения аналитиков / В оставшиеся до конца года дни вероятно сохранение позитива для рубля - "Нордеа Банк"
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23 декабря 2016 года 13:14
В оставшиеся до конца года дни вероятно сохранение позитива для рубля - "Нордеа Банк"
"Рубль остается в лидерах роста среди развивающихся валют в этом году. Кроме того, снижение величины российского CDS в 2016 году составило порядка 21%, что позволило его величине вернуться к уровням 2004 года. В оставшиеся до конца года дни вероятно сохранение позитива на рынке на фоне крепкой нефти и поддержки от налоговых выплат. В понедельник банки и компании произведут выплаты по НДС, НДПИ и акцизам в общем объеме порядка 890 млрд рублей. Следующая выплата состоится в среду, когда в бюджет будет перечисляться налог на прибыль. Декабрьские выплаты в бюджет традиционно более высокие, чем в среднем по году, что должно оказать дополнительную поддержку курсу рубля", - полагает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.
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23 декабря 2016 года 13:54
Текущая траектория продолжает развиваться в позитивном ключе, позволяя паре USD/RUB вплотную приблизиться к отметке 60 - Росбанк
"На внутреннем валютном рынке ситуация развивалась на протяжении всего года. Национальная валюта протестировала уровни за пределом 80 рублей за доллар в январе, однако уже со 2к’16 начал реализовываться ожидаемый нами сценарий – под действием внутренних факторов текущего счета и притока капитала... читать дальше
.23 декабря 2016 года 13:46
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ЛУКОЙЛа и Газпрома до "держать", Татнефти до "продавать" из-за роста котировок
ВТБ Капитал" понизил рекомендации для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Для акций "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". Кроме того, для акций "Татнефти" (MOEX:... читать дальше
.23 декабря 2016 года 13:42
"На открытии торговой сессии рубль укрепился относительно доллара до отметки 60,78 руб./доллар. Торговая активность продолжает неуклонно снижаться на всех торговых площадках. Ожидаем, что в течение дня рубль будет консолидироваться возле отметки 61,00 руб./доллар. Возможны заметные колебания,... читать дальше
.23 декабря 2016 года 13:23
"На внутреннем долговом рынке почти с самого начала 2016 года мы зафиксировали высокий спрос на ОФЗ со стороны как российских банков (как следствие избытка ликвидности и нормативных требований регулятора), так и инвесторов-нерезидентов (в силу привлекательности реальной доходности бумаг и снижения... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:50
"Нефть сохраняется несколько ниже отметки в 55 долларов/баррель. Рынок в ожидании первых результатов от ограничения добычи, которые появятся уже в январе. Пока же происходит фиксация прибыли перед рождественскими каникулами на фоне относительно сильного доллара. Мы по-прежнему ожидаем нефть в... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:26
"Для рубля самый опасный период в 2016 году, судя по всему, уже пройден, и ничего неожиданного не должно произойти. Сейчас активность торгов будет минимальной на фоне рождественских праздников на Западе, а в отсутствие серьезных внешних факторов вообще не приходится говорить о серьезных движениях.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:07
"Сегодня в центре внимание выступление Путина перед представителями СМИ. Основной темой может стать внешняя политика, в то время как экономике будет уделено меньшее внимание. На динамику акций и валют пресс-конференция окажет незначительное влияние. Ориентир по паре USD/RUB - 60,50-61 до конца... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:37
егодня был выходной день в Японии, поэтому активность на азиатской сессии была минимальной. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена находится в диапазоне 117,28-117,60. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки 1,2280.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:30
Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ после нейтрального открытия подрос в ожидании ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина (12:00 мск), хотя внешний фон подает негативные сигналы и укрепляется рубль, что сдерживает рост рублевых цен бумаг. читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:19
Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США - AMarkets
"Цены на нефть снова выросли в четверг, компенсировав все дневного снижение, показанное днем ранее. Факторами поддержки котировок "черного золота" послужили сильный отчет по ВВП США и большее, чем ожидалось, сокращение запасов природного газа. Участники рынка использовали подобный фундамент для... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:00
"Российский рынок акций в конце декабря зажил “собственной жизнью”. Инвесторы взвешивают риски, связанные с выходом на новогодние каникулы в России, возможным повышением маржинальных требований на бирже, снижением объемов торгов на рынках перед католическим Рождеством. Приток иностранных денег в... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:40
Нефть в отсутствие значимых новостей и перед длинными выходными торгуется чуть ниже $55/баррель. Мы считаем, что до конца текущего года она останется в диапазоне $53-55/баррель. Попытки теста верхней границы не исключены, но для этого понадобятся существенные новостные факторы. На наш взгляд, более... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:20
"Индекс РТС сегодня упадет на 0,5-1%, следуя настроениям на внешних рынках. Курсы доллара и евро подрастут до 61,2 рубля и 64 рублей соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по ВВП Великобритании (выходят в 12:30 мск) и продажам нового жилья в США (18:00 мск), но влияние... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:16
Доллар просел при открытии на 7 коп., до 60,9 руб., рубль укрепился на 3,5 коп. к бивалютной корзине
Москва. 23 декабря. Рубль на старте торгов в пятницу продолжил укрепление к доллару и стабилизировался относительно евро на "Московской бирже". читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:10
"Ожидаем боковой динамики от индекса ММВБ. При этом возможна коррекция вниз перед длинными выходными в Европе и США. Поскольку в понедельник будет мало ликвидности на рынке, инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль в пятницу", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов. читать дальше
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