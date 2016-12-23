Ориентир по индексу ММВБ сегодня - 2180-2200 пунктов - ИК "Фридом-Финанс"

"Сегодня в центре внимание выступление Путина перед представителями СМИ. Основной темой может стать внешняя политика, в то время как экономике будет уделено меньшее внимание. На динамику акций и валют пресс-конференция окажет незначительное влияние. Ориентир по паре USD/RUB - 60,50-61 до конца дня. На внешнем фоне небольшое число значимой статистики. Важнейшей является динамика продаж новых домов в США. По моему мнению, из "боковика" рынки не выйдут до конца года. Ориентир по индексу ММВБ сегодня - 2180-2200 пунктов. Среди акций будет наблюдаться смешанная динамика без ярко выраженной отраслевой направленности", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко.