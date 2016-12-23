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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Самый опасный для рубля период в 2016 году, судя по всему, уже пройден - Локо-Банк
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23 декабря 2016 года 12:26

Самый опасный для рубля период в 2016 году, судя по всему, уже пройден - Локо-Банк

"Для рубля самый опасный период в 2016 году, судя по всему, уже пройден, и ничего неожиданного не должно произойти. Сейчас активность торгов будет минимальной на фоне рождественских праздников на Западе, а в отсутствие серьезных внешних факторов вообще не приходится говорить о серьезных движениях. Рубль укрепился выше 61 за доллар при нефти Brent в районе $54,8 за баррель, что можно считать своеобразным предновогодним подарком. Даже если на следующей неделе мы увидим некоторое ослабление, связанное с нежеланием инвесторов и трейдеров переносить позиции на следующий год, оно не будет масштабным, а рубль имеет все шансы завершить год выше 62 к доллару. При этом также существует вероятность дальнейшего укрепления. С технической точки зрения, рубль может спокойно двигаться в районе 58 за доллар, но такое укрепление скрывает в себе потенциал для серьезной девальвации в 2017 году", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

Опубликовано: /Коммерческий банк "Локо-банк"/
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