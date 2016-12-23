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Главная / Мнения аналитиков / Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450 - Forexite
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23 декабря 2016 года 11:37
Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450 - Forexite
Сегодня был выходной день в Японии, поэтому активность на азиатской сессии была минимальной. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена находится в диапазоне 117,28-117,60. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки 1,2280. Наиболее заметным движением на азиатской сессии было укрепление сингапурского доллара. Курс доллар США/сингапурский доллар упал с уровня 1,4503 до 1,4422.
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23 декабря 2016 года 12:26
"Для рубля самый опасный период в 2016 году, судя по всему, уже пройден, и ничего неожиданного не должно произойти. Сейчас активность торгов будет минимальной на фоне рождественских праздников на Западе, а в отсутствие серьезных внешних факторов вообще не приходится говорить о серьезных движениях.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 12:07
"Сегодня в центре внимание выступление Путина перед представителями СМИ. Основной темой может стать внешняя политика, в то время как экономике будет уделено меньшее внимание. На динамику акций и валют пресс-конференция окажет незначительное влияние. Ориентир по паре USD/RUB - 60,50-61 до конца... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:19
Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США - AMarkets
"Цены на нефть снова выросли в четверг, компенсировав все дневного снижение, показанное днем ранее. Факторами поддержки котировок "черного золота" послужили сильный отчет по ВВП США и большее, чем ожидалось, сокращение запасов природного газа. Участники рынка использовали подобный фундамент для... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:00
"Российский рынок акций в конце декабря зажил “собственной жизнью”. Инвесторы взвешивают риски, связанные с выходом на новогодние каникулы в России, возможным повышением маржинальных требований на бирже, снижением объемов торгов на рынках перед католическим Рождеством. Приток иностранных денег в... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:40
Нефть в отсутствие значимых новостей и перед длинными выходными торгуется чуть ниже $55/баррель. Мы считаем, что до конца текущего года она останется в диапазоне $53-55/баррель. Попытки теста верхней границы не исключены, но для этого понадобятся существенные новостные факторы. На наш взгляд, более... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:20
"Индекс РТС сегодня упадет на 0,5-1%, следуя настроениям на внешних рынках. Курсы доллара и евро подрастут до 61,2 рубля и 64 рублей соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по ВВП Великобритании (выходят в 12:30 мск) и продажам нового жилья в США (18:00 мск), но влияние... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:16
Доллар просел при открытии на 7 коп., до 60,9 руб., рубль укрепился на 3,5 коп. к бивалютной корзине
Москва. 23 декабря. Рубль на старте торгов в пятницу продолжил укрепление к доллару и стабилизировался относительно евро на "Московской бирже". читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:10
"Ожидаем боковой динамики от индекса ММВБ. При этом возможна коррекция вниз перед длинными выходными в Европе и США. Поскольку в понедельник будет мало ликвидности на рынке, инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль в пятницу", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:59
о мнению аналитиков ИК "Атон", в пятницу российский рынок акций начнет торги с незначительного понижения. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:56
редстоящий день может оказаться пессимистичным. Управляющие продолжат закрывать свои позиции, тем более, что продажам способствует достаточно негативный внешний фон. Риски укрепления рубля начинают уравновешиваться рисками его ослабления, и участники торгов могут проигнорировать факт оставшихся... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:54
Москва. 23 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне умеренного негативного настроя и низкой активности торгов на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:50
На рынке акций развивается сильный коррекционный импульс, в рамках которого возможно движение индекса ММВБ в район 2120-2140 пунктов - к ближайшей области поддержки. С учетом понижения торговой активности на этой неделе и вероятного ее дальнейшего сокращения на следующей неделе, отмечает старший... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:46
По мнению аналитиков, к утру пятницы сложился достаточно негативный внешний фон. На отечественном рынке акций возможно снижение. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:45
Судя по всему, достаточно негативный внешний фон продолжит давить на ММВБ. В первой половине дня ожидается "боковик" вблизи уровней вчерашнего закрытия. В рамках вчерашней вечерней сессии соответствующий фьючерс показал небольшой рост. На валютном рынке, несмотря на поддержку со стороны налогового... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:45
Фондовые индексы США завершили сессию в четверг небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
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