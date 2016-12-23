До конца текущего года нефть останется в диапазоне $53-55/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть в отсутствие значимых новостей и перед длинными выходными торгуется чуть ниже $55/баррель. Мы считаем, что до конца текущего года она останется в диапазоне $53-55/баррель. Попытки теста верхней границы не исключены, но для этого понадобятся существенные новостные факторы. На наш взгляд, более интересным в этом плане будет первый квартал 2017 года, когда появятся подробности относительно старта и исполнения соглашения ОПЕК+", – комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.