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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ждем боковой динамики по индексу ММВБ - Банк "Глобэкс"
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23 декабря 2016 года 10:10

Ждем боковой динамики по индексу ММВБ - Банк "Глобэкс"

"Ожидаем боковой динамики от индекса ММВБ. При этом возможна коррекция вниз перед длинными выходными в Европе и США. Поскольку в понедельник будет мало ликвидности на рынке, инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль в пятницу", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

Опубликовано: /Банк Глобэкс/
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