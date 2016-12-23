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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль "достоин" фиксации прибыли - "Открытие Брокер"
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23 декабря 2016 года 09:56

Рубль "достоин" фиксации прибыли - "Открытие Брокер"

Предстоящий день может оказаться пессимистичным. Управляющие продолжат закрывать свои позиции, тем более, что продажам способствует достаточно негативный внешний фон. Риски укрепления рубля начинают уравновешиваться рисками его ослабления, и участники торгов могут проигнорировать факт оставшихся налоговых платежей. Во всяком случае, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рубль "достоин" фиксации прибыли, так как ещё год назад доллар стоил более 73 рублей.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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