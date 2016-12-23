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23 декабря 2016 года 09:56
Рубль "достоин" фиксации прибыли - "Открытие Брокер"
Предстоящий день может оказаться пессимистичным. Управляющие продолжат закрывать свои позиции, тем более, что продажам способствует достаточно негативный внешний фон. Риски укрепления рубля начинают уравновешиваться рисками его ослабления, и участники торгов могут проигнорировать факт оставшихся налоговых платежей. Во всяком случае, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рубль "достоин" фиксации прибыли, так как ещё год назад доллар стоил более 73 рублей.
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23 декабря 2016 года 11:37
егодня был выходной день в Японии, поэтому активность на азиатской сессии была минимальной. Курс евро/доллар установился в пределах 1,0432-1,0450, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена находится в диапазоне 117,28-117,60. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки 1,2280.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:19
Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США - AMarkets
"Цены на нефть снова выросли в четверг, компенсировав все дневного снижение, показанное днем ранее. Факторами поддержки котировок "черного золота" послужили сильный отчет по ВВП США и большее, чем ожидалось, сокращение запасов природного газа. Участники рынка использовали подобный фундамент для... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:00
"Российский рынок акций в конце декабря зажил “собственной жизнью”. Инвесторы взвешивают риски, связанные с выходом на новогодние каникулы в России, возможным повышением маржинальных требований на бирже, снижением объемов торгов на рынках перед католическим Рождеством. Приток иностранных денег в... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:40
Нефть в отсутствие значимых новостей и перед длинными выходными торгуется чуть ниже $55/баррель. Мы считаем, что до конца текущего года она останется в диапазоне $53-55/баррель. Попытки теста верхней границы не исключены, но для этого понадобятся существенные новостные факторы. На наш взгляд, более... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:20
"Индекс РТС сегодня упадет на 0,5-1%, следуя настроениям на внешних рынках. Курсы доллара и евро подрастут до 61,2 рубля и 64 рублей соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по ВВП Великобритании (выходят в 12:30 мск) и продажам нового жилья в США (18:00 мск), но влияние... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:16
Доллар просел при открытии на 7 коп., до 60,9 руб., рубль укрепился на 3,5 коп. к бивалютной корзине
Москва. 23 декабря. Рубль на старте торгов в пятницу продолжил укрепление к доллару и стабилизировался относительно евро на "Московской бирже". читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:10
"Ожидаем боковой динамики от индекса ММВБ. При этом возможна коррекция вниз перед длинными выходными в Европе и США. Поскольку в понедельник будет мало ликвидности на рынке, инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль в пятницу", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:59
о мнению аналитиков ИК "Атон", в пятницу российский рынок акций начнет торги с незначительного понижения. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:54
Москва. 23 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне умеренного негативного настроя и низкой активности торгов на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:50
На рынке акций развивается сильный коррекционный импульс, в рамках которого возможно движение индекса ММВБ в район 2120-2140 пунктов - к ближайшей области поддержки. С учетом понижения торговой активности на этой неделе и вероятного ее дальнейшего сокращения на следующей неделе, отмечает старший... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:46
По мнению аналитиков, к утру пятницы сложился достаточно негативный внешний фон. На отечественном рынке акций возможно снижение. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:45
Судя по всему, достаточно негативный внешний фон продолжит давить на ММВБ. В первой половине дня ожидается "боковик" вблизи уровней вчерашнего закрытия. В рамках вчерашней вечерней сессии соответствующий фьючерс показал небольшой рост. На валютном рынке, несмотря на поддержку со стороны налогового... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:45
Фондовые индексы США завершили сессию в четверг небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:37
Сегодня будут опубликованы данные по действующим сланцевым нефтяным установкам. Но, скорее всего, в преддверии празднования католического Рождества активность на рынках будет снижена. В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи границ сложившегося... читать дальше
.23 декабря 2016 года 09:26
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Мы ожидаем открытия рынка с понижением около 0,2-0,3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2170 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2160, 2150 пунктов. В качестве сопротивлений... читать дальше
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