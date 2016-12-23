Возможно движение индекса ММВБ в район 2120-2140 пунктов - Промсвязьбанк

На рынке акций развивается сильный коррекционный импульс, в рамках которого возможно движение индекса ММВБ в район 2120-2140 пунктов - к ближайшей области поддержки. С учетом понижения торговой активности на этой неделе и вероятного ее дальнейшего сокращения на следующей неделе, отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов, инвесторы могут воздержаться от активных покупок, что приведет к завершению года в рамках диапазона 2150-2200 пунктов.