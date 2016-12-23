Утренние прогнозы: небольшое снижение индексов

По мнению аналитиков, к утру пятницы сложился достаточно негативный внешний фон. На отечественном рынке акций возможно снижение.

Банк "Образование" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Мы ожидаем открытия рынка с понижением около 0,2-0,3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2170 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2160, 2150 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 пунктов. Затем, вероятно, индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "На рынке акций развивается сильный коррекционный импульс, в рамках которого возможно движение индекса ММВБ в район 2120-2140 пунктов - к ближайшей области поддержки. С учетом понижения торговой активности на этой неделе и вероятного ее дальнейшего сокращения на следующей неделе инвесторы могут воздержаться от активных покупок, что приведет к завершению года в рамках диапазона 2150-2200 пунктов".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе вчерашнего закрытия индекса ММВБ (2174,6 пункта), предполагая, что в условиях невысокой предрождественской активности западных инвесторов этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней".

ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "Судя по всему, достаточно негативный внешний фон продолжит давить на ММВБ. В первой половине дня ожидается "боковик" вблизи уровней вчерашнего закрытия".