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23 декабря 2016 года 09:54

На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 23 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне умеренного негативного настроя и низкой активности торгов на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Индексы в США накануне умеренно снизились (индекс Dow Jones отделяет менее 80 пунктов от психологически важной отметки 20 тыс. пунктов), активность торгов оставалась довольно низкой с учетом приближающегося Рождества, и эксперты полагают, что рынок продолжит плыть по течению до конца текущего года.

Согласно вышедшим окончательным данным Минторга США, ВВП страны в третьем квартале вырос на 3,5% при ожидавшемся пересмотре роста до 3,3% с предварительной оценки в 3,2%.

Расходы населения США в ноябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как доходы не изменились, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика (японский рынок закрыт в связи с празднованием Дня рождения императора) и дешевеет нефть. Биржи Гонконга и Австралии будут закрыты в понедельник в связи с Рождеством. Японский, китайский и южнокорейский рынки будут открыты.

Котировки акций гонконгских банков, а также компаний сферы недвижимости, опускаются в пятницу на опасениях, что повышение процентных ставок в США при слабых темпах роста экономики Гонконга будет способствовать снижению корпоративных прибылей.

Нефть перед длинными выходными также проседает на фоне "дорогого" доллара, активность торгов продолжает снижаться, и инвесторы фиксируют прибыль.

В январе может начаться продажа нефти из стратегических резервов США, сообщила в четверг Poten & Partners. Хотя объемы могут оказаться небольшими, это еще один фактор, который может помешать восстановлению баланса спроса и предложения на рынке.

Доллар торгуется в пятницу вблизи 14-летнего максимума к корзине основных валют. Высокий курс американской валюты делает нефть дороже для покупателей за пределами США.

В то же время рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 9:30 МСК в пятницу составила $54,82 за баррель (-0,4%), цена WTI - $52,64 за баррель (-0,6%).

На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг торговая активность еще немного подросла по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 30,345 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,517 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 декабря снизился на 0,06% и составил 104,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 484,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-08" (+0,44%), "Внешэкономбанк БО-04" (+0,4%) и "Сбербанк БО-18" (+0,25%), а в лидерах снижения - "ГК ПИК БО-07" (-0,69%), "Внешэкономбанк-001Р-04" (-0,57%) и "НЛМК БО-13" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Башнефть" (MOEX: BANE) завершила размещение биржевых облигаций серий 001P-01R, 001P-02R и БО-10 общим объемом 25 млрд рублей. "Башнефть" 20 декабря провела сбор заявок на 10-летние биржевые облигации серии БО-10 объемом 5 млрд рублей и 8-летние биржевые облигации серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей. 21 декабря прошел сбор заявок на 7-летние бонды компании серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-16-го купонов облигаций серий 001P-01R и БО-10 установлена в размере 9,5% годовых. Ставка 1-14-го купонов облигаций серии 001P-02R установлена также в размере 9,5% годовых. Купоны - полугодовые. Бумаги размещены в рамках программы биржевых бондов объемом до 50 млрд рублей.

Кроме того, "Башнефть" 22 декабря выкупила по оферте весь выпуск биржевых облигаций серии БО-02 номинальным объемом 10 млрд рублей. Компания в начале декабря приняла решение приобрести бонды серии БО-02 по оферте по соглашению с их владельцами по цене 104,68% от номинала. "Башнефть" разместила 10-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в мае 2016 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов. Объявлена 7-летняя оферта. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов.

ООО "Кит Финанс Капитал" разместило биржевые облигации серии БО-09 на 2 млрд рублей. Размещение 10-летних бондов проходило 21 декабря в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Купоны - полугодовые. По облигациям объявлена 1,5-годовая оферта. Возможно досрочное погашение облигаций в даты окончания 2-19-го купонных периодов.

ЗАО "Краус-М" завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-20-го купонов установлена в размере 10% годовых. Бумаги размещены по открытой подписке на 10 лет в рамках программы биржевых бондов. общим объемом 15 млрд рублей. Облигации по программе могут размещаться на срок до 10 лет. Программа бессрочная.

ООО "Рэдванс" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 на общую сумму 17 млрд рублей в размере 12,5% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Сбор заявок на бонды прошел 22 декабря. Техническое размещение 5-летних выпусков запланировано на 23 декабря. Бумаги размещаются в рамках программы общим объемом до 17 млрд рублей. Объем выпуска облигаций серии БО-П01 составляет 4 млрд рублей, серии БО-П02 - 6 млрд рублей, серии БО-П03 - 7 млрд рублей.

"Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) в ходе book building установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,04% годовых. По 4-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 22 декабря. Техническое размещение запланировано на 29 декабря. В октябре совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Алмазэргиэнбанк (г.Якутск) планирует 28 декабря разместить биржевые облигации серии 001-БО объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 12% годовых. Срок обращения бумаг - 1 год, купоны - квартальные. Алмазэргиэнбанк ранее не размещал облигаций.

Русфинанс банк установил ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 10,1% годовых. Облигации серии БО-09 объемом 4 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Ставка 1-3-го купонов была становлена в размере 12% годовых.

Совкомбанк в рамках оферты приобрел 156,939 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала. Выпуск состоит из 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 7,85% выпуска на 156,939 млн рублей. Банк в июне 2013 года разместил 2-й выпуск бондов на 2 млрд рублей. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. Следующая оферта по выпуску состоится 23 июня 2017 года.

Ритейлер "О`Кей" (MOEX: OKEY) принял решение 18 января приобрести биржевые облигации серии БО-04 объемом до 627,927 млн рублей по цене 100% от номинала. Предъявлять бумаги к оферте можно с 10 по 16 января. Компания разместила облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в октябре 2013 года. Пятилетние бонды имеют полугодовые купоны. Ставка купонов до погашения установлена в размере 8,9% годовых. Дата погашения займа - 9 октября 2018 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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