Brent ниже $55

Фондовые индексы США завершили сессию в четверг небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу.

Фондовые индексы США завершили сессию в четверг небольшим снижением.

Активность торгов в последние дни является довольно низкой с учетом приближающегося Рождества, и эксперты полагают, что рынок продолжит плыть по течению до конца текущего года, пишет газета The Wall Street Journal.

"Мало кто из трейдеров хочет открывать новые позиции перед праздниками", - отмечает аналитик Interactive Investor Ли Уайлд.

Для Dow Jones Industrial Average декабрь этого года может стать самым сильным с 2010 года - с начала месяца индекс прибавил 4,2%. Тем не менее, Dow Jones пока так и не смог подняться до психологически важной отметки в 20000 пунктов.

"Dow Jones подбирается к 20000 пунктов, и нам стоит помнить, что в случае столь важных уровней для индексов ситуация обычно напоминает ржавые двери - требуется сделать несколько попыток, прежде чем очередной рывок позволит их открыть", - отмечает главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовалл.

"Таким образом, если фондовый рынок сделает передышку, чтобы переварить недавний подъем, это ни для кого не должно стать сюрпризом", - говорит эксперт.

Многие эксперты полагают, что фондовый рынок США продолжит подъем в 2017 году. Тем не менее, они предупреждают, что дальнейшее ралли будет зависеть от улучшения корпоративных прибылей, а также успешного осуществления властями США программы снижения налогов после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

"Если всего этого не будет, нас могут ждать проблемы", - говорит главный инвестиционный директор Univest Wealth Management Division Том Кэссиди.

Окончательные данные министерства торговли США, опубликованные в четверг, показали, что ВВП страны в третьем квартале 2016 года вырос на 3,5% в пересчете на годовые темпы. Согласно предварительным данным, подъем составлял 3,2%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал пересмотр оценки роста американской экономики в июле-сентябре до 3,3%.

Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. и составило 275 тыс., что является максимумом с июня, сообщило министерство труда США.

Увеличение количества новых заявок на пособие по безработице, вероятно, отражает сезонные колебания: показатель традиционно является очень волатильным в период рождественских праздников.

Расходы населения США в ноябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как доходы не изменились, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

Котировки бумаг американских компаний, ориентированных на потребительский сектор, снизились по итогам торгов в четверг.

Стоимость акций Bed Bath & Beyond Inc. опустилась на 9,2%. Показатели сети магазинов товаров для дома за третий финквартал, а также прогноз его прибыли на весь фингод оказались хуже прогнозов рынка.

Бумаги других ритейлеров также подешевели: Wal-Mart Stores - на 2,3%, Nordstrom на 5,8%, Gap - на 5,3%.

Акции Red Hat Inc. упали в цене почти на 14%. Производитель программного обеспечения объявил об отставке главного финансового директора Фрэнка Калдерони, а ее прогнозы на текущий квартал, а также весь текущий год, оказались хуже ожиданий аналитиков.

Стоимость бумаг Micron Technology Inc. выросли в цене на 12,7% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности производителя чипов памяти.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг снизился на 0,1% - до 19918,88 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,2%, составив 2260,96.

Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 0,4% - до 5447,42 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо снижаются в пятницу, следуя за динамикой рынка акций США, пишет MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял в ходе торгов 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, южнокорейский KOSPI - менее 0,1%.

Рынки Японии закрыты в пятницу в связи с праздником (День рождения императора).

"Приближается Рождество, и трейдеры хотят уйти от рисков. Они не хотят никаких сюрпризов", - отмечает аналитик BNP Paribas Investment Partners Хуэ Лу.

Биржи Гонконга и Австралии будут закрыты в понедельник в связи с Рождеством. Японский, китайский и южнокорейский рынки будут открыты.

Котировки акций гонконгских банков, а также компаний сферы недвижимости, опускаются в четверг на опасениях, что повышение процентных ставок в США при слабых темпах роста экономики Гонконга будет способствовать снижению корпоративных прибылей.

Стоимость бумаг CK Property опустилась на 1,6%, Hang Lung Property - на 0,9%, Bank of East Asia - на 1,5%.

Некоторые проблемы с ликвидностью, наблюдающиеся в Гонконге и Китае перед окончанием года, ослабляют интерес потенциальных покупателей, говорит аналитик UOB Kay Hian Ханна Ли.

Ослабление юаня, по словам эксперта, будет негативно сказываться на прибылях китайских компаний.

"Если ставки в США будут расти, как мы ожидаем, юань продолжит ослабляться, а вместе с ним уменьшится и маржа прибылей китайских компаний", - говорит Х.Ли.

Нефть дешевеет в пятницу на фоне "дорогого" доллара, активность торгов продолжает снижаться и инвесторы фиксируют прибыль в преддверии длинных выходных.

В январе может начаться продажа нефти из стратегических резервов США, сообщила в четверг Poten & Partners. Хотя объемы могут оказаться небольшими, это еще один фактор, который может помешать восстановлению баланса спроса и предложения на рынке.

Доллар торгуется в пятницу вблизи 14-летнего максимума к корзине основных валют. Высокий курс американской валюты делает нефть дороже для покупателей из-за пределов США.

В то же время рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи.

Цены должны вырасти в будущем году в результате мер стран ОПЕК по снижению добычи, которые подтолкнут рынок к ребалансировке, сказал в четверг министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью агентству Bloomberg. Он уверен, что страны будут выполнять свои обязательства.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК снизилась на 0,3% - до $54,89 за баррель.

Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 0,4% - до $52,73 за баррель.