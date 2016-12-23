Нефть не может расти и боится падать - eToro

Накануне котировки Brent не демонстрировали четкой направленности, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На падении актив привлек покупателей и вернулся в район 55 долларов/баррель, прибавив в конечном итоге порядка 1%. Ограниченный характер внутридневных падений говорит о четкой стратегии игроков, которые выкупают нефть на просадках в надежде на скорое восстановление баланса спроса и предложения.

Однако и расти Brent тоже не спешит. Такая тактика, обусловившая метания актива в диапазоне, говорит о наличии противодействующих сигналов и настроений в сырьевом сегменте. С одной стороны – вера в "честность" ОПЕК+, а с другой – некоторые сомнения в соблюдении всех договоренностей вкупе с опасениями более активного наступления американских сланцевиков. На этой неделе Минэнерго США разочаровало Brent, сообщив о росте запасов "черного золота". Сегодняшним испытанием станет отчет Baker Hughes. Если число активных буровых снова увеличится, на старте следующей недели котировки могут оказаться уже под более ощутимым давлением – не исключены неожиданные и резкие колебания цен на фоне тонких торгов из-за празднования католического Рождества.

"Причем подобная динамика на рынке углеводородов, скорее всего, будет сохраняться на протяжении всего января. В конце первого месяца года станут появляться первые сведения о добыче энергоносителей странами ОПЕК+. И тут настанет момент истины – мы узнаем, удалось ли производителям сдержать данное друг другу и рынкам слово. В целом же во второй половине января все внимание будет приковано к США и вступлению в должность нового президента США Дональда Трампа. Кстати, с этого фронта нефть тоже может получить свежие драйверы, если Трамп будет давать комментарии по этому вопросу", - указывает специалист eToro.