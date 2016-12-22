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22 декабря 2016 года 19:45

Рубль растет к доллару и евро в четверг вечером благодаря нефти и спросу на рублевую ликвидность

Москва. 22 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в четверг; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и спросу на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат.

Курс доллара США составил 60,9425 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,725 руб./EUR1, снизившись на 7,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16 копеек, до 62,22 рубля.

Тенденция к росту рубля против доллара и евро сформировалась с первых же минут торгов на "Московской бирже" в четверг благодаря наметившейся стабилизации нефтяных цен после их умеренного снижения накануне. В середине дня цены на нефть локально уходили в минус, теряя около 0,5-0,6%, но российский рубль остался на положительной территории благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Ближе к вечеру цены на нефть возобновили позитивное движение, что позволило рублю сохранить преимущество к доллару и евро.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в четверг, в том числе благодаря хорошей статистике, касающейся экономики США. Оценка увеличения ВВП США в третьем квартале была повышена министерством торговли страны до 3,5% с ранее объявленных 3,2%. Это оказалось лучше ожиданий аналитиков, а также является самым существенным повышением за последние два года. Сильные темпы роста американской экономики возродили у трейдеров и экспертов чувство, что внутренние потребности страны в нефти вместе с мерами ОПЕК по сокращению добычи могут помочь в восстановлении глобального нефтяного рынка.

На этом фоне цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,3% - до $55,17 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на 1,18% - до $53,11 за баррель.

Кроме того, подъему нефтяных котировок способствует снижение курса американского доллара относительно основных мировых валют. В частности, евро торгуется в районе $1,0457 против $1,0424 на закрытие предыдущей сессии.

"Сегодня для внутреннего валютного рынка был тихий и спокойный предрождественский день. Ничего особенного на рынке не происходит, колебания доллара и евро небольшие, в течение дня все зажато в узких ценовых диапазонах. Даже небольшое локальное снижение нефтяных цен было практически полностью проигнорировано. Активность торгов в целом была низкой, и скорее всего завтра будет такой же тихий и спокойный малоактивный день", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин.

"Сегодня пара "доллар-рубль" держится в диапазоне 60,80-61 руб./$1. Возможно, некоторая поддержка для рубля исходит от фактора налогового периода (пик выплат приходится на 26-28 декабря). Отмечается также постепенное уменьшение торговой активности - рынок становится более "тонким". На горизонте до конца года не исключен возврат доллара в район 62,50-63 руб./$1 по причине возможного изменения ситуации на денежном рынке, однако динамика нефтяного рынка может внести свои коррективы", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, рубль продолжает укрепляться против доллара, торгуясь вблизи годовых максимумов. На открытии торговой сессии российская валюта подрастала до отметки 60,75 руб./$1. На международном валютном рынке доллар незначительно снижается против евро, однако в целом уже можно сказать о том, что американская валюта завершит этот год с хорошим результатом. Так же, как и рубль. Вопреки ожиданиям российская валюта показала весьма неплохой рост. При этом, хоть и менее активно, но участники рынка продолжают продавать валюту, что дает рублю шанс на обновление годовых максимумов. "Этот оптимизм поддерживается расчетами на то, что в начале 2017 года начнется реализация программы по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК и странами, не входящими в состав нефтяного картеля. Также надежды инвесторов не исключают новые сделки по приватизации российских предприятий", - полагает В.Зотов.

В свою очередь аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина отмечает, что "развивающиеся валюты показывают ралли на фоне ослабления давления со стороны укрепляющегося доллара. Для рубля дополнительным позитивным фактором является налоговый период. На фоне уплаты налогов рубль может уйти к отметке 60 руб./$1. Объем ликвидности в банковской системе сегодня составляет 2,88 трлн рублей. В понедельник, 26 декабря, компании и банки перечислят в бюджет выплаты по НДС, НДПИ и акцизам в общем объеме порядка 1,41 трлн рублей, или $23,2 млрд по текущему курсу. На этой фоне ставки денежного рынка могут показать рост к уровню 10,5% годовых в начале следующей недели".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на пятницу на 24,51 копейки, до 60,8641 руб./$1, и снизил курс евро на 4,82 копейки, до 63,5604 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 19,12 копейки по отношению к среде и составил 60,8754 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга потерял 17,9 копейки по отношению к 21 декабря и составил 60,8864 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 801,758 млн, из которых $1 млрд 457,032 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 344,726 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос всего на 0,97 копейки по отношению к среде - до 63,5637 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга прибавил 3,27 копейки по отношению к 21 декабря и составил 63,6394 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR684,103 млн, из которых EUR316,481 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR367,622 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились после почти недельного роста. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.), составив 10,33% годовых. При этом ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) усилили снижение: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась сразу на 9 б.п. - до 10,46% годовых, на срок 3 месяца - на 11 б.п. (до 10,51% годовых), на срок 6 месяцев - также на 11 б.п. (до 10,52% годовых).


Опубликовано: /Финмаркет/
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