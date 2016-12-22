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22 декабря 2016 года 19:18

Рынок акций упал к уровням 2-недельной давности по ММВБ во главе с Мечелом и Россетями

Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ в четверг откатился ниже 2175 пунктов по индексу ММВБ (уровень 2-недельной давности) на фоне общемировой нисходящей коррекции, некоторую поддержку оказала подросшая нефть за счет ослабления доллара на Forex на статистике из США.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2174,64 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1125,8 пункта (-1,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,6%.

Доллар упал до 60,86 рубля (-0,31 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,6% и -3,4% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,4%, до 1,128 рубля), "Мосбиржи" (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7%) и лишившиеся на бирже дивидендной составляющей акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%) и "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,2%) с учетом расчетов "Т+2".

Акции "Россетей" подешевели на фоне известий о цене размещения допэмиссии, которая оказалась ниже рыночной. Совет директоров ПАО "Россети" определил цену акции допвыпуска в 1,0424 рубля, объем эмиссии составит 3 млрд 259 млн 955 тыс. 215 ценных бумаг (общая сумма - около 3,4 млрд рублей).

Лучше рынка выглядели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,04%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%).

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов, просела Европа, продолжилась коррекция в США (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Вышедшая в четверг статистика в США оказалась разнополярной, сильные данные о ВВП за третий квартал говорят в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. Финальная оценка роста ВВП США в третьем квартале была улучшена до 3,5% при прогнозах увеличения до 3,3% с предыдущей оценки в 3,2%.

Между тем, остальная статистика оказалась хуже ожиданий, что сдерживает ожидания повышения ставки ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 275 тыс. при прогнозах роста до 257 тыс.. Доходы населения США в ноябре не изменились при прогнозах роста на 0,3%, а расходы выросли на 0,2%, тогда как ожидался рост на 0,3%. Кроме того, исследовательская организация Conference Board сообщила, что индекс опережающих экономических показателей США в ноябре не изменился, хотя ожидался рост на 0,1% после такого же прироста месяцем ранее.

В итоге статистика вызвала ослабление доллара, что поддержало нефтяные цены.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $55,14 за баррель (+1,3%), цена WTI - $53,11 за баррель (+1,2%).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, серьезное снижение отечественных фондовых индексов при возросших объемах следует считать признаком начала предпраздничных распродаж бумаг. Впрочем, явное нежелание инвесторов вытягивать индикаторы рынка акций на новые максимумы почувствовалось еще накануне. Таким образом, можно констатировать, что движение в рамках предновогоднего ралли окончено, и до конца года, очевидно, торговля на фондовом рынке будет неяркой и малоактивной.

Доллар под конец 2016 года останется в интервале 61-62 руб./$1, предпосылки для дальнейшего укрепления или ослабления рубля отсутствуют.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций в четверг продолжил коррекцию, усилив темпы снижения в преддверии рождественских праздников.

Рубль продолжил укрепление, поддержку валюте оказывает растущая уверенность в отмене санкций против России со стороны США в следующем году: многие инвестдома ставят вероятность этого как минимум 50%. На курс рубля сейчас не оказывает давления даже достижение индексом доллара (DXY) 103 пунктов, которое поддержал, в частности, пересмотр оценки роста ВВП США за третий квартал до 3,5% (выше ожиданий).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, снижение нефти на данных по запасам в США сменилось ростом на новостях о готовности Ирака к участию в сокращении добычи углеводородов. Переход котировок "черного золота" к росту не оказал позитивного влияния на российский фондовый рынок, который продолжил падение в конце торговой сессии. Внешний фон также не способствовал росту российских индексов.

По словам старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, рублевый индекс ММВБ закрепился ниже недавней значимой поддержки 2200 пунктов, сформировав среднесрочный технический сигнал на продажу. В качестве следующей цели для него выступает уровень 2150 пунктов. Индекс РТС пытается удержаться выше своей 2-недельной поддержки в районе 1120 пунктов. В целом же сложившаяся техническая картина на российском рынке говорит в пользу того, что недавнее рождественское ралли уже завершено.

Бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3,1%) потеряли поддержу после недавнего известия о том, что ФАС утвердила повышение тарифов естественной монополии в 2017 году с коэффициентом 0,9 к инфляции. Кроме того, стало известно, что тариф за прокачку по нефтепроводу "Заполярье-Пурпе" составит 399 рублей за тонну, что существенно ниже предлагавшихся "Транснефтью" расценок.

Выросли акции "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (+3,3%, до 651 рубля) на новостях о том, что компания получила обязательное предложение от ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" о приобретении обыкновенных акций эмитента по цене 681 рубль, то есть с премией к рынку. На текущий момент ОАО "УГМК" уже контролирует 95,57% акций ЧЦЗ.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции АО "Морион" (MOEX: MORI) (-12,5%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-8,8%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-7,8%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-6,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-5,4%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,8%).

Подорожали бумаги "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+7,9%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+4,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,8%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 37,393 млрд рублей (из них 11,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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