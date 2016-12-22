22 декабря 2016 года 18:36
Изменения цен евробондов РФ в четверг незначительные, активность торгов заметно снизилась
Москва. 22 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия многих иностранных инвесторов, которые уже ушли на рождественские каникулы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что ведет к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась к уровню закрытия среды всего на 5 базисных пунктов, составив 120,41% от номинала, что соответствует доходности 2,46% годовых (практически без изменений к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 21 декабря на 5 пунктов, составив 100,63% от номинала. Их доходность выросла на 1 пункт - до 1,69% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился по сравнению с 21 декабря на 1 пункт и составил 77 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 10 базисных пунктов - до 110,69% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисных пункта и составила 5,135% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 9 базисных пунктов - до 107,52% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 5,09% годовых), бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 101,95% от номинала (доходность - 4,49% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 8 базисных пунктов, до 105,32% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,965% годовых).
"Сегодня в секторе российских еврооблигаций была крайне низкая активность торгов. Традиционно, последняя декада декабря для мировых долговых рынков является малоактивной из-за того, что многие иностранные инвесторы прекращают активные операции и уходят на рождественские каникулы. И текущий год вряд ли в этом плане будет исключением. Сегодня, к примеру, торги в основном проходили лишь с одним выпуском суверенных евробондов - с облигациями, погашающимися в 2026 году. В остальных же бумагах активность инвесторов была практически нулевой весь день, а колебания котировок не превышали нескольких базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
"На следующей неделе в секторе отечественных евробондов, скорее всего, сохранится низкая активность. Возможны эпизодические всплески, но устойчивых цен и относительно стабильных торгов следует ожидать уже в следующем году. При этом, даже если рынок базовых активов куда-то двинется в оставшиеся торговые дни этого года, то мы, скорее всего, увидим лишь индикативное перемещение котировок без реальных сделок", - считает С.Агарзаев.
Опубликовано: /Финмаркет/
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