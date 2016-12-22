Рынок акций РФ в четверг снижается вместе с миром, в аутсайдерах Россети

Рынок акций РФ в четверг откатился к уровням 2-недельной давности по индексу ММВБ (ниже 2180 пунктов) из-за фиксации прибыли игроками на фоне негативной динамики мировых площадок, снижение сдерживается подросшей нефтью за счет ослабления доллара на Forex.

К 17:40 МСК индекс ММВБ составил 2177,35 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1126,75 пункта (-1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,5%.

Лидерами отката выступают акции "Россетей" (-5,5%, до 1,1152 рубля) на фоне известий о цене размещения допэмиссии, которая оказалась ниже рыночной. Совет директоров ПАО "Россети" определил цену акции допвыпуска в 1,0424 руб., объем эмиссии составит 3 млрд 259 млн 955 тыс. 215 ценных бумаг (общая сумма - около 3,4 млрд руб.).

Также в лидерах отката выступают акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,3% и -3,4% "префы"), "Мосбиржи" (-2,4%), "Татнефти" (-3,1%) и лишившиеся на бирже дивидендной составляющей акции "ЛУКОЙЛа" (-2,2%) и "Магнита" (-3,2%) с учетом расчетов "Т+2".

Лучше рынка выглядят акции "Норникеля" (+0,5%), "РусАла" (+1,3%).

Индексы в США накануне умеренно снизились (Dow Jones так и не смог преодолеть психологически важную отметку 20 тыс. пунктов), в Азии в четверг также преобладала негативная динамика, проседают Европа (FTSE, DAX, S&P350 теряют 0,02-0,3%), продолжилась коррекция в США (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Вышедшая в четверг статистика в США оказалась разнополярной, сильные данные о ВВП за III квартал говорят в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. Финальная оценка роста ВВП США в III квартале была улучшена до 3,5%, при прогнозах увеличения до 3,3% с предыдущей оценки в 3,2%. Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 275 тыс., при прогнозах роста до 257 тыс. - негативный сигнал с рынка труда сдерживает ожидания роста ставки ФРС.

В итоге статистика вызвала ослабление доллара, что поддержало нефтяные цены.

Нефтяной рынок оказался под давлением продавцов после неожиданного роста запасов сырья в США и на ожиданиях предстоящего увеличения добычи в Ливии.

По оценкам экспертов, неожиданное увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе, видимо, связано с приростом импорта в США. До недавнего времени плохая погода в Мексиканском заливе мешала разгрузке танкеров, но в последние дни погода улучшилась, и нефть стала активнее поступать в хранилища. Характерно, что при этом резервы нефтепродуктов, согласно данным Минэнерго США, снизились за неделю, хотя аналитики ожидали их роста. В течение 4 предыдущих недель статистика фиксировала снижение запасов нефти в США.

Добывающие страны договорились уменьшить производство на 1,8 млн баррелей в день, однако реальное сокращение начнется только в январе и, видимо, в первую очередь скажется на рынках Азии и Европы.

Ливийская National Oil Corporation, возобновив работу двух месторождений, рассчитывает увеличить производство на 270 тыс. баррелей в сутки с текущих примерно 600 тыс. б/с.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 17:40 МСК в четверг составила $54,78 за баррель (+0,6%), цена WTI - $52,75 за баррель (+0,5%).

Как отмечают аналитики, рынок акций исчерпал драйверы роста и инвесторы приступили к фиксации прибыли, которая может продолжиться в оставшиеся торговые дни уходящего года при низкой активности торгов. Для индекса ММВБ целью коррекционного отката может выступить район 2100-2150 пунктов, для РТС – 1080-1100 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидируют акции АО "Морион" (-23%), "Трансаэро" (-9,2%), "МРСК Волги" (-5,3%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,8%), "ТГК-2" (-4,8%), "Ленэнерго" (-4,7%), "ОГК-2" (-4,3%).

Подорожали бумаги "ТГК-14" (+9,4%), АО "Богородские деликатесы" (+7,8%), "Мосэнерго" (+3,2%), "Челябинского цинкового завода" (+3,2%, до 650 рублей).

Акции "Челябинского цинкового завода" подросли на новостях о том, что компания получила обязательное предложение от ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" о приобретении обыкновенных акций эмитента по цене 681 руб., то есть с премией к рынку. На текущий момент ОАО "УГМК" уже контролирует 95,57% акций ЧЦЗ.

Лидеры по объему торгов на "Московской бирже" (на 17:40 МСК), в скобках указана динамика цен акций:

Сбербанк ао (-1,8%) – 9,752 млрд руб.

Газпром (-1,6%) – 3,64 млрд руб.

Башнефть ао (-0,03%) – 1,994 млрд руб.

ЛУКОЙЛ (-2,2%) – 1,862 млрд руб.

Норникель (+0,5%) – 1,421 млрд руб.

Магнит (-3,2%) – 1,369 млрд руб.

Роснефть (-1,8%) – 1,34 млрд руб.

Сургутнефтегаз ап (-1,1%) – 0,916 млрд руб.

АЛРОСА (-1%) – 0,737 млрд руб.

Россети ао (-5,5%) – 0,677 млрд руб.

Мосбиржа (-2,4%) – 0,656 млрд руб.

Сбербанк ап (-1,4%) – 0,623 млрд руб.

ВТБ (-0,6%) – 0,545 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 17:40 МСК составил 31,239 млрд рублей.

Валютный рынок

На российском валютном рынке рубль укрепил позиции относительно бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45), которая снизилась до 62,11 рубля (-0,24 рубля).

Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ к 17:40 МСК составила 60,86 руб./$1 (-0,31 рубля). Стоимость евро снизилась до 63,64 руб./EUR1 (-0,16 рубля).

На международном рынке Forex евро на статистике из США подрос до $1,0455 (+0,3%).

Официальный курс ЦБ РФ доллара США с 23 декабря составит 60,86 руб./$1, официальный курс евро – 63,56 руб./EUR1.