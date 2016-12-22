Природный газ нарушил праздничное затишье - Julius Baer

"На глобальных сырьевых рынках уже наступило предпраздничное затишье – на всех, кроме рынка природного газа, - комментирует глава аналитики сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на североамериканский газ поднялись на 8% вчера на фоне прогнозов о надвигающемся похолодании в январе.

Наступившее на прошлой неделе похолодание значительно повысило потребление тепла, что привело к снижению уровня запасов газа в хранилищах, таким образом, новый климатический прогноз предполагает дальнейшее ухудшение баланса газа. В то же время, ослабление ограничений по трубопроводам и возрождение добычи на шельфе должны поддержать уровни запасов в ближайшие месяцы. Цены на природный газ выглядят, по нашему мнению, завышенными, и вчерашние колебания показали, насколько сложно предугадать влияние непредсказуемых метеорологических условий на рынок в период зимнего отопительного сезона. Тем временем, цены на нефть не поднимаются выше $55 за баррель. А появляющиеся новости о возобновлении добычи нефти в Ливии и увеличении запасов в США продолжают оказывать давление на цены, как мы увидели вчера".

"Мы продолжаем скептически относиться к ожиданиям, что соглашение ОПЕК по сокращению добычи сможет существенно повлиять на рынок и поддержать цены на энергоресурсы. Исторически участники картеля редко соблюдали установленные квоты, а увеличение добычи сланцевой нефти частично подорвет усилия производителей нефти по сдерживанию цен", - заключает Н. Рюкер.