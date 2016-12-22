Техническая картина на рынке нефти остается позитивной - ИК "Финам"

"К середине четверга российский фондовый рынок демонстрирует негативную динамику, чему способствует внешний фон, - комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - На рынке энергоносителей преобладают продажи, в результате чего нефть марки Brent потеряла порядка 2% относительно уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию, вплотную подойдя к 54 долларам. В Европе также преобладают продажи, а основные индексы теряют порядка 0,1%. В результате, ко второй половине торгов индексы ММВБ и РТС теряют порядка 1,5%, опустившись до 2178 и 1124 пунктов соответственно. Аутсайдерами торгов выступают Россети и Мечел, падающие на 5,3% и 4,6% соответственно. Лучше рынка торгуются Соллерс и Мосэнерго, рост которых составляет более 1,5%".

Также эксперт отметил, что нефть марки Brent, после пробоя сопротивления на уровне 52,5 доллара, смогла продолжить рост и установить новые годовые максимумы чуть ниже 58 долларов за баррель. В дальнейшем наметилась коррекция, перешедшая в консолидацию в районе 55 долларов. При этом, техническая картина продолжает оставаться позитивной. Так, тренд ускорения, выступающий одной из ближайших поддержек, сейчас проходит чуть ниже 52 долларов. Основной же поддержкой для нефти марки Brent служит уровень 52,5 доллара. Тестирование этого уровня с последующим разворотом и возобновлением роста выглядит, по мнению эксперта, вполне логичным развитием текущей картины.

Во второй половине торгов основное внимание инвесторов будет уделено блоку макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы третий пересмотр ВВП, данные по заявкам на пособие по безработице, индекс заказов на товары длительного пользования, индексы личных доходов и личных расходов, а также индекс опережающих индикаторов. Статистика способна оказать существенное влияние на настроения инвесторов, что приведет к пересмотру портфелей и направленному движению рынков.