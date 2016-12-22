.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Техническая картина на рынке нефти остается позитивной - ИК "Финам"
.
22 декабря 2016 года 17:51
Техническая картина на рынке нефти остается позитивной - ИК "Финам"
"К середине четверга российский фондовый рынок демонстрирует негативную динамику, чему способствует внешний фон, - комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - На рынке энергоносителей преобладают продажи, в результате чего нефть марки Brent потеряла порядка 2% относительно уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию, вплотную подойдя к 54 долларам. В Европе также преобладают продажи, а основные индексы теряют порядка 0,1%. В результате, ко второй половине торгов индексы ММВБ и РТС теряют порядка 1,5%, опустившись до 2178 и 1124 пунктов соответственно. Аутсайдерами торгов выступают Россети и Мечел, падающие на 5,3% и 4,6% соответственно. Лучше рынка торгуются Соллерс и Мосэнерго, рост которых составляет более 1,5%". Также эксперт отметил, что нефть марки Brent, после пробоя сопротивления на уровне 52,5 доллара, смогла продолжить рост и установить новые годовые максимумы чуть ниже 58 долларов за баррель. В дальнейшем наметилась коррекция, перешедшая в консолидацию в районе 55 долларов. При этом, техническая картина продолжает оставаться позитивной. Так, тренд ускорения, выступающий одной из ближайших поддержек, сейчас проходит чуть ниже 52 долларов. Основной же поддержкой для нефти марки Brent служит уровень 52,5 доллара. Тестирование этого уровня с последующим разворотом и возобновлением роста выглядит, по мнению эксперта, вполне логичным развитием текущей картины. Во второй половине торгов основное внимание инвесторов будет уделено блоку макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы третий пересмотр ВВП, данные по заявкам на пособие по безработице, индекс заказов на товары длительного пользования, индексы личных доходов и личных расходов, а также индекс опережающих индикаторов. Статистика способна оказать существенное влияние на настроения инвесторов, что приведет к пересмотру портфелей и направленному движению рынков.
.
22 декабря 2016 года 19:45
Москва. 22 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в четверг; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и спросу на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат. читать дальше
.22 декабря 2016 года 19:18
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ в четверг откатился ниже 2175 пунктов по индексу ММВБ (уровень 2-недельной давности) на фоне общемировой нисходящей коррекции, некоторую поддержку оказала подросшая нефть за счет ослабления доллара на Forex на статистике из США. читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:53
"С первых минут торгов в четверг доллар оказался ниже 61 руб., откуда ему так и не удалось выбраться до конца рабочего дня, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К середине дневной сессии американская валюта опускалась до 60,75 руб., несмотря на то, что цена на нефть... читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:36
Москва. 22 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия многих иностранных инвесторов, которые уже ушли на рождественские каникулы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что ведет к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:29
Рынок акций РФ в четверг откатился к уровням 2-недельной давности по индексу ММВБ (ниже 2180 пунктов) из-за фиксации прибыли игроками на фоне негативной динамики мировых площадок, снижение сдерживается подросшей нефтью за счет ослабления доллара на Forex. читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:27
"На глобальных сырьевых рынках уже наступило предпраздничное затишье – на всех, кроме рынка природного газа, - комментирует глава аналитики сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на североамериканский газ поднялись на 8% вчера на фоне прогнозов о надвигающемся похолодании в январе.... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:31
"В четверг доллар США продолжил корректироваться против основных валют в условиях тонких торгов, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этом фоне единая валюта снова делала попытки продвинуться к отметке 1.05, но усилий «быков» не хватило на тестирование локального... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:05
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,55 рубля до 3,83 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы считаем акции "Мосэнерго" очень привлекательными для покупки,... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:34
"В последнюю неделю уходящего года поддержку российской валюте окажет продолжающийся налоговый период. Однако выплаты по внешнему долгу могут оказать негативное влияние на динамику рубля. На предстоящей неделе пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 60,50-61,50, пара EUR/RUB - в диапазоне... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:20
"Индекс ММВБ встретил временную поддержку вблизи отметки 2180 пунктов. Во второй половине дня на ход торгов в России может оказать влияние публикация ряда значимых макроэкономических показателей в США, среди которых значатся оценка ВВП за 3 кв. и еженедельная статистика по изменению количества... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:04
"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также налоговый период в РФ. Во второй половине дня на динамику доллара может повлиять макростатистика США: третья оценка ВВП за 3-й кв., данные по заказам на товары длительного... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:40
Рубль растет к доллару и евро в четверг днем на фоне спроса на рублевую ликвидность, нефть снижается
Москва. 22 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в четверг, несмотря на продолжающееся снижение нефти; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат. читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:32
"В четверг, несмотря на укрепление рубля относительно доллара на 40 копеек, российские индексы акций снижаются вслед за котировками сырьевых компаний. Так, индекс ММВБ теряет 1,6%, опустившись ниже отметки 2200 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,3% - до 1126,5 пункта. В лидерах падения оказались... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:14
"Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (16:30 мск). Негативный внешний фон создает предпосылки сохранения снижения российского рынка акций вплоть до завершения сессии", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.