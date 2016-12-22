Рубль растет к доллару и евро в четверг днем на фоне спроса на рублевую ликвидность, нефть снижается

Москва. 22 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в четверг, несмотря на продолжающееся снижение нефти; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат.

Курс доллара США составил 60,87 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,60 руб./EUR1, снизившись на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 25 копеек, до 62,10 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на пятница на 24,51 копейки, до 60,8641 руб./$1, и снизил курс евро на 4,82 копейки, до 63,5604 руб./EUR1.

Тенденция к росту рубля против доллара и евро сформировалась с первых же минут торгов на "Московской бирже" в четверг благодаря наметившейся на тот момент локальной стабилизации нефтяных цен после их умеренного снижения накануне. Однако к середине дня мировые цены на нефть возобновили падение, но рубль остался на положительной территории благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Нефть умеренно дешевеет в четверг днем после падения на 1,5% в среду на данных о росте запасов в США. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,44% - до $54,22 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,42% - до $52,27 за баррель.

По данным Минэнерго США, резервы нефти в стране выросли на 2,26 млн баррелей на минувшей неделе (эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 2,5 млн баррелей). До этого запасы уменьшались по итогам четырех недель подряд. Запасы бензина на прошлой неделе упали на 1,31 млн баррелей, дистиллятов - на 2,42 млн баррелей. Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают высказывания представителей нефтедобывающих стран о том, что они намерены соблюдать достигнутые ранее договоренности по сокращению добычи. В частности, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак и глава департамента нефтедобычи иракской провинции Киркук Ахмед аль-Аскари.

"Сегодня пара "доллар-рубль" держится в диапазоне 60,80-61 руб./$1. Возможно, некоторая поддержка для рубля исходит от фактора налогового периода (пик выплат приходится на 26-28 декабря). Отмечается также постепенное уменьшение торговой активности - рынок становится более "тонким". Тем не менее, учитывая снижение нефтяных котировок, пара "доллар-рубль" может попробовать вернуться в коридор 61,3-62 руб./$1, в котором находилась большую часть последней недели. На горизонте до конца года не исключен возврат доллара в район 62,50-63 руб./$1 по причине возможного изменения ситуации на денежном рынке, однако динамика нефтяного рынка может внести свои коррективы", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, рубль продолжает укрепляться против доллара, торгуясь вблизи годовых максимумов. На открытии торговой сессии российская валюта подрастала до отметки 60,75 руб./$1. При этом причины для укрепления на столь тонком рынке практически отсутствуют. Нефтяные котировки снижаются после статистики, представленной в среду Минэнерго США. Вопреки ожиданиям запасы нефти не только не снизились, но даже выросли. Загруженность нефтеперерабатывающих заводов за этот же период выросла на 1% (прогноз был +0,31%).

"На международном валютном рынке доллар незначительно снижается против евро, однако в целом уже можно сказать о том, что американская валюта завершит этот год с хорошим результатом. Так же, как и рубль. Вопреки ожиданиям российская валюта показала весьма неплохой рост. При этом, хоть и менее активно, но участники рынка продолжают продавать валюту, что дает рублю шанс на обновление годовых максимумов. Этот оптимизм поддерживается расчетами на то, что в начале 2017 года начнется реализация программы по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК и странами, не входящими в состав нефтяного картеля. Также надежды инвесторов не исключают новые сделки по приватизации российских предприятий", - полагает В.Зотов.

В свою очередь аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина отмечает, что "развивающиеся валюты показывают ралли на фоне ослабления давления со стороны укрепляющегося доллара. Для рубля дополнительным позитивным фактором является налоговый период. На фоне уплаты налогов рубль может уйти к отметке 60 руб./$1. Объем ликвидности в банковской системе сегодня составляет 2,88 трлн рублей. В понедельник, 26 декабря, компании и банки перечислят в бюджет выплаты по НДС, НДПИ и акцизам в общем объеме порядка 1,41 трлн рублей, или $23,2 млрд по текущему курсу. На этой фоне ставки денежного рынка могут показать рост к уровню 10,5% годовых в начале следующей недели".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились после почти недельного роста. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.), составив 10,33% годовых. При этом ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) усилили снижение: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась сразу на 9 б.п. - до 10,46% годовых, на срок 3 месяца - на 11 б.п. (до 10,51% годовых), на срок 6 месяцев - также на 11 б.п. (до 10,52% годовых).