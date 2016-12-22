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Главная / Мнения аналитиков / Курс евро/доллар вырос на европейской сессии - Forexite
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22 декабря 2016 года 16:48
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии - Forexite
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии с уровня 1.0422 до 1.0468. Поддержку курсу оказывал рост кросс-курсов евро/фунт и евро/иена. Курс евро/фунт поднялся на 50 пунктов - до уровня 0.8486. Покупки евро против фунтов традиционно в конце месяца осуществляет Бундесбанк. Курс евро/иена вырос на 60 пунктов -до отметки 123.07. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 60 пунктов - до отметки 1.3477. Давление на курс канадского доллара оказывает снижение цен на нефть.
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22 декабря 2016 года 19:45
Москва. 22 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в четверг; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и спросу на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат. читать дальше
.22 декабря 2016 года 19:18
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ в четверг откатился ниже 2175 пунктов по индексу ММВБ (уровень 2-недельной давности) на фоне общемировой нисходящей коррекции, некоторую поддержку оказала подросшая нефть за счет ослабления доллара на Forex на статистике из США. читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:53
"С первых минут торгов в четверг доллар оказался ниже 61 руб., откуда ему так и не удалось выбраться до конца рабочего дня, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К середине дневной сессии американская валюта опускалась до 60,75 руб., несмотря на то, что цена на нефть... читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:36
Москва. 22 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия многих иностранных инвесторов, которые уже ушли на рождественские каникулы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что ведет к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:29
Рынок акций РФ в четверг откатился к уровням 2-недельной давности по индексу ММВБ (ниже 2180 пунктов) из-за фиксации прибыли игроками на фоне негативной динамики мировых площадок, снижение сдерживается подросшей нефтью за счет ослабления доллара на Forex. читать дальше
.22 декабря 2016 года 18:27
"На глобальных сырьевых рынках уже наступило предпраздничное затишье – на всех, кроме рынка природного газа, - комментирует глава аналитики сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на североамериканский газ поднялись на 8% вчера на фоне прогнозов о надвигающемся похолодании в январе.... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:51
"К середине четверга российский фондовый рынок демонстрирует негативную динамику, чему способствует внешний фон, - комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - На рынке энергоносителей преобладают продажи, в результате чего нефть марки Brent потеряла порядка 2% относительно уровней,... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:31
"В четверг доллар США продолжил корректироваться против основных валют в условиях тонких торгов, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этом фоне единая валюта снова делала попытки продвинуться к отметке 1.05, но усилий «быков» не хватило на тестирование локального... читать дальше
.22 декабря 2016 года 17:05
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,55 рубля до 3,83 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы считаем акции "Мосэнерго" очень привлекательными для покупки,... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:34
"В последнюю неделю уходящего года поддержку российской валюте окажет продолжающийся налоговый период. Однако выплаты по внешнему долгу могут оказать негативное влияние на динамику рубля. На предстоящей неделе пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 60,50-61,50, пара EUR/RUB - в диапазоне... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:20
"Индекс ММВБ встретил временную поддержку вблизи отметки 2180 пунктов. Во второй половине дня на ход торгов в России может оказать влияние публикация ряда значимых макроэкономических показателей в США, среди которых значатся оценка ВВП за 3 кв. и еженедельная статистика по изменению количества... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:04
"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также налоговый период в РФ. Во второй половине дня на динамику доллара может повлиять макростатистика США: третья оценка ВВП за 3-й кв., данные по заказам на товары длительного... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:40
Рубль растет к доллару и евро в четверг днем на фоне спроса на рублевую ликвидность, нефть снижается
Москва. 22 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в четверг, несмотря на продолжающееся снижение нефти; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат. читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:32
"В четверг, несмотря на укрепление рубля относительно доллара на 40 копеек, российские индексы акций снижаются вслед за котировками сырьевых компаний. Так, индекс ММВБ теряет 1,6%, опустившись ниже отметки 2200 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,3% - до 1126,5 пункта. В лидерах падения оказались... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:14
"Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (16:30 мск). Негативный внешний фон создает предпосылки сохранения снижения российского рынка акций вплоть до завершения сессии", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
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