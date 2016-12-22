Основное внутридневное движение рынка акций уже реализовалось - Банк "Образование"

"Индекс ММВБ встретил временную поддержку вблизи отметки 2180 пунктов. Во второй половине дня на ход торгов в России может оказать влияние публикация ряда значимых макроэкономических показателей в США, среди которых значатся оценка ВВП за 3 кв. и еженедельная статистика по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (16:30 мск). В целом же наметившаяся консолидация локального рынка говорит о том, что основное внутридневное движение на нем уже реализовалось. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня с существенным понижением в диапазоне от 1 до 2% по итогам дня", - указывает старший аналитик Банка "Образование" Виталий Манжос.