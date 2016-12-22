Присутствует риск дальнейшего падения цены на золото - Dukascopy Bank SA

Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на некоторые меры Дональда Трампа, ведущие к инфляции. Таким образом, заключают специалисты Dukascopy Bank SA, сейчас золото торгуется на отметке 1,130, где снизу сдерживается сильным скоплением сопротивлений, а именно недельной/месячной S1 и линией Боллинджера на 1,115/16/18.