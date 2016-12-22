На фоне уплаты налогов рубль может уйти к отметке 60 против доллара - "Нордеа Банк"

"Курс доллара против евро продолжает консолидироваться на ранее достигнутом уровне в 1,04, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Сегодняшняя статистика по США не предполагает существенных флуктуаций курса. Так, ожидается публикация оценки ВВП на уровне 3,3% против ранее озвученной в 3,2%, персональное потребление ожидается без изменений – на уровне 2,8%. Кроме того, ожидается замедление темпов роста персональных доходов с 0,6% до 0,3% в ноябре, темпы роста персональных расходов предположительно останутся на уровне октября. Данные выйдут в 16:30 сегодня, можно ожидать некоторого ослабления доллара против евро до уровня 1,045-1,05 по факту публикации данных. Развивающиеся валюты показывают ралли на фоне ослабления давления со стороны укрепляющегося доллара. Для рубля дополнительным позитивным фактором является продолжающийся налоговый период. На фоне уплаты налогов рубль может уйти к отметке 60 против доллара".