Торговый диапазон на сегодня – 60,50-61,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль продолжает укрепляться против доллара, торгуясь вблизи годовых максимумов, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - На открытии торговой сессии российская валюта подрастала до отметки 60,75 руб./долл. При этом причины для укрепления на столь тонком рынке, практически, отсутствуют. Нефтяные котировки снизились до отметки 54,50 долл./баррель после вчерашней статистики, представленной Министерством энергетики США. Вопреки ожиданиям запасы сырой нефти не только не снизились, но даже выросли на 2,256 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих заводов за этот же период выросла на 1% (прогноз был +0,31%). Правда, снизились запасы бензина и дистиллятов, но на динамику нефтяных котировок это не оказало влияния. На международном валютном рынке доллар незначительно снижается против евро, однако в целом уже можно сказать о том, что американская валюта завершит этот год с хорошим результатом. Так же, как и рубль. Вопреки ожиданиям российская валюта показала весьма неплохой рост. При этом, хоть и менее активно, но участники рынка продолжают продавать валюту, что дает рублю шанс на обновление годовых максимумов. Этот оптимизм поддерживается расчетами на то, что в начале 2017 года начнется реализация программы по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК и странами, не входящими в состав нефтяного картеля. Также надежды инвесторов не исключают новые сделки по приватизации российских предприятий. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 60,50-61,00 руб./долл.".