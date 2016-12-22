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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон на сегодня – 60,50-61,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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22 декабря 2016 года 12:22
Торговый диапазон на сегодня – 60,50-61,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль продолжает укрепляться против доллара, торгуясь вблизи годовых максимумов, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - На открытии торговой сессии российская валюта подрастала до отметки 60,75 руб./долл. При этом причины для укрепления на столь тонком рынке, практически, отсутствуют. Нефтяные котировки снизились до отметки 54,50 долл./баррель после вчерашней статистики, представленной Министерством энергетики США. Вопреки ожиданиям запасы сырой нефти не только не снизились, но даже выросли на 2,256 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих заводов за этот же период выросла на 1% (прогноз был +0,31%). Правда, снизились запасы бензина и дистиллятов, но на динамику нефтяных котировок это не оказало влияния. На международном валютном рынке доллар незначительно снижается против евро, однако в целом уже можно сказать о том, что американская валюта завершит этот год с хорошим результатом. Так же, как и рубль. Вопреки ожиданиям российская валюта показала весьма неплохой рост. При этом, хоть и менее активно, но участники рынка продолжают продавать валюту, что дает рублю шанс на обновление годовых максимумов. Этот оптимизм поддерживается расчетами на то, что в начале 2017 года начнется реализация программы по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК и странами, не входящими в состав нефтяного картеля. Также надежды инвесторов не исключают новые сделки по приватизации российских предприятий. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 60,50-61,00 руб./долл.".
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22 декабря 2016 года 16:34
"В последнюю неделю уходящего года поддержку российской валюте окажет продолжающийся налоговый период. Однако выплаты по внешнему долгу могут оказать негативное влияние на динамику рубля. На предстоящей неделе пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 60,50-61,50, пара EUR/RUB - в диапазоне... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:20
"Индекс ММВБ встретил временную поддержку вблизи отметки 2180 пунктов. Во второй половине дня на ход торгов в России может оказать влияние публикация ряда значимых макроэкономических показателей в США, среди которых значатся оценка ВВП за 3 кв. и еженедельная статистика по изменению количества... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:04
"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также налоговый период в РФ. Во второй половине дня на динамику доллара может повлиять макростатистика США: третья оценка ВВП за 3-й кв., данные по заказам на товары длительного... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:40
Рубль растет к доллару и евро в четверг днем на фоне спроса на рублевую ликвидность, нефть снижается
Москва. 22 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в четверг, несмотря на продолжающееся снижение нефти; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат. читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:32
"В четверг, несмотря на укрепление рубля относительно доллара на 40 копеек, российские индексы акций снижаются вслед за котировками сырьевых компаний. Так, индекс ММВБ теряет 1,6%, опустившись ниже отметки 2200 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,3% - до 1126,5 пункта. В лидерах падения оказались... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:14
"Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (16:30 мск). Негативный внешний фон создает предпосылки сохранения снижения российского рынка акций вплоть до завершения сессии", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.22 декабря 2016 года 14:51
"Американское информационное агентство энергетики вчера опубликовало отчет по запасам нефти. Впервые за последние 5 недель коммерческие запасы выросли, вопреки ожиданиям аналитиков, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Именно эти данные нанесли... читать дальше
.22 декабря 2016 года 14:24
Интерес к нефтегазовому сектору РФ среди инвесторов растет, несмотря на недавнее ралли - Morgan Stanley
налитики Morgan Stanley отметили рост интереса к нефтегазовому сектору РФ, говорится в обзоре инвестбанка, написанного после ряда встреч аналитиков Morgan Stanley с инвесторами. Как отмечают эксперты, по итогам прошедших встреч они пришили к выводу, что повышение интереса к нефтегазовому сектору... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:53
"Курс доллара против евро продолжает консолидироваться на ранее достигнутом уровне в 1,04, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Сегодняшняя статистика по США не предполагает существенных флуктуаций курса. Так, ожидается публикация оценки ВВП на уровне 3,3% против ранее озвученной в... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:34
тоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:04
"Сегодня пара доллар/рубль держится в диапазоне 60,85-61 руб./доллар. Возможно, некоторая поддержка для рубля исходит от фактора налогового периода (пик выплат приходится на 26-28 декабря). Отмечаем также постепенное уменьшение торговой активности – рынок становится более "тонким". Тем не менее,... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:34
Рынок акций РФ откатился к уровням 2-недельной давности по ММВБ на внешнем негативе и укреплении рубля
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг откатился к уровням 2-недельной давности по индексу ММВБ на фоне негативной динамики мировых площадок, а также укреплении рубля. читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:22
Продажа "Татнефтью" 25% в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) ОАО "ТАИФ" за 32 млрд рублей позитивна для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN), считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как говорится в обзоре ИК, по оценкам аналитиков, "Татнефть" заработала... читать дальше
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