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Главная / Мнения аналитиков / Пара доллар/рубль может попробовать вернуться в коридор 61,30-62 - Промсвязьбанк
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22 декабря 2016 года 12:04
Пара доллар/рубль может попробовать вернуться в коридор 61,30-62 - Промсвязьбанк
"Сегодня пара доллар/рубль держится в диапазоне 60,85-61 руб./доллар. Возможно, некоторая поддержка для рубля исходит от фактора налогового периода (пик выплат приходится на 26-28 декабря). Отмечаем также постепенное уменьшение торговой активности – рынок становится более "тонким". Тем не менее, учитывая снижение нефтяных котировок, пара доллар/рубль может попробовать вернуться в коридор 61,30-62 руб./доллар, в котором находилась большую часть последней недели. На горизонте до конца года мы по-прежнему считаем базовым сценарий возврата в район 62,50-63 руб./доллар по причине возможного изменения ситуации на денежном рынке, однако динамика нефтяного рынка может внести свои коррективы", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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22 декабря 2016 года 16:34
"В последнюю неделю уходящего года поддержку российской валюте окажет продолжающийся налоговый период. Однако выплаты по внешнему долгу могут оказать негативное влияние на динамику рубля. На предстоящей неделе пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 60,50-61,50, пара EUR/RUB - в диапазоне... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:20
"Индекс ММВБ встретил временную поддержку вблизи отметки 2180 пунктов. Во второй половине дня на ход торгов в России может оказать влияние публикация ряда значимых макроэкономических показателей в США, среди которых значатся оценка ВВП за 3 кв. и еженедельная статистика по изменению количества... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:04
"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также налоговый период в РФ. Во второй половине дня на динамику доллара может повлиять макростатистика США: третья оценка ВВП за 3-й кв., данные по заказам на товары длительного... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:40
Рубль растет к доллару и евро в четверг днем на фоне спроса на рублевую ликвидность, нефть снижается
Москва. 22 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в четверг, несмотря на продолжающееся снижение нефти; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии крупных налоговых выплат. читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:32
"В четверг, несмотря на укрепление рубля относительно доллара на 40 копеек, российские индексы акций снижаются вслед за котировками сырьевых компаний. Так, индекс ММВБ теряет 1,6%, опустившись ниже отметки 2200 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,3% - до 1126,5 пункта. В лидерах падения оказались... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:14
"Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (16:30 мск). Негативный внешний фон создает предпосылки сохранения снижения российского рынка акций вплоть до завершения сессии", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.22 декабря 2016 года 14:51
"Американское информационное агентство энергетики вчера опубликовало отчет по запасам нефти. Впервые за последние 5 недель коммерческие запасы выросли, вопреки ожиданиям аналитиков, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Именно эти данные нанесли... читать дальше
.22 декабря 2016 года 14:24
Интерес к нефтегазовому сектору РФ среди инвесторов растет, несмотря на недавнее ралли - Morgan Stanley
налитики Morgan Stanley отметили рост интереса к нефтегазовому сектору РФ, говорится в обзоре инвестбанка, написанного после ряда встреч аналитиков Morgan Stanley с инвесторами. Как отмечают эксперты, по итогам прошедших встреч они пришили к выводу, что повышение интереса к нефтегазовому сектору... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:53
"Курс доллара против евро продолжает консолидироваться на ранее достигнутом уровне в 1,04, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Сегодняшняя статистика по США не предполагает существенных флуктуаций курса. Так, ожидается публикация оценки ВВП на уровне 3,3% против ранее озвученной в... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:34
тоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:22
"Рубль продолжает укрепляться против доллара, торгуясь вблизи годовых максимумов, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - На открытии торговой сессии российская валюта подрастала до отметки 60,75... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:34
Рынок акций РФ откатился к уровням 2-недельной давности по ММВБ на внешнем негативе и укреплении рубля
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг откатился к уровням 2-недельной давности по индексу ММВБ на фоне негативной динамики мировых площадок, а также укреплении рубля. читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:22
Продажа "Татнефтью" 25% в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) ОАО "ТАИФ" за 32 млрд рублей позитивна для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN), считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как говорится в обзоре ИК, по оценкам аналитиков, "Татнефть" заработала... читать дальше
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