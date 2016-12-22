Пара доллар/рубль может попробовать вернуться в коридор 61,30-62 - Промсвязьбанк

"Сегодня пара доллар/рубль держится в диапазоне 60,85-61 руб./доллар. Возможно, некоторая поддержка для рубля исходит от фактора налогового периода (пик выплат приходится на 26-28 декабря). Отмечаем также постепенное уменьшение торговой активности – рынок становится более "тонким". Тем не менее, учитывая снижение нефтяных котировок, пара доллар/рубль может попробовать вернуться в коридор 61,30-62 руб./доллар, в котором находилась большую часть последней недели. На горизонте до конца года мы по-прежнему считаем базовым сценарий возврата в район 62,50-63 руб./доллар по причине возможного изменения ситуации на денежном рынке, однако динамика нефтяного рынка может внести свои коррективы", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.