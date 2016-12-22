Рынок акций РФ откатился к уровням 2-недельной давности по ММВБ на внешнем негативе и укреплении рубля

Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг откатился к уровням 2-недельной давности по индексу ММВБ на фоне негативной динамики мировых площадок, а также укреплении рубля.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2185,87 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1132,23 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар упал до 60,82 рубля (-0,35 рубля).

В лидерах отката выступают акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,5%) и "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,2%), лишившиеся на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (выплаты за 9 месяцев).

Также просели акции "Мосбиржи" (-1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -2% "префы").

Лучше рынка выглядят акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "префы" "Россетей" (+1,2%).

Индексы в США в среду умеренно снизились (Dow Jones так и не смог преодолеть психологически важную отметку 20 тыс. пунктов), в Азии в четверг также преобладала негативная динамика, проседают Европа (FTSE, S&P350, DAX теряют 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефтяной рынок оказался под давлением продавцов после неожиданного роста запасов сырья в США и на ожиданиях предстоящего увеличения добычи в Ливии. Некоторую поддержку котировкам оказывает небольшое ослабление доллара к корзине мировых валют.

По оценкам экспертов, неожиданное увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе, видимо, связано с приростом импорта в США. До недавнего времени плохая погода в Мексиканском заливе мешала разгрузке танкеров, но в последние дни погода улучшилась, и нефть стала активнее поступать в хранилища. Характерно, что при этом резервы нефтепродуктов, согласно данным Минэнерго США, снизились за неделю, хотя аналитики ожидали их роста. В течение 4 предыдущих недель статистика фиксировала снижение запасов нефти в США.

Добывающие страны договорились уменьшить производство на 1,8 млн баррелей в день, однако реальное сокращение начнется только в январе и, видимо, в первую очередь скажется на рынках Азии и Европы.

Аналитики Societe Generale считают, что соглашение добывающих стран позволит удерживать цены в диапазоне $50-60 в 2017 г., но при этом дефицита предложения не возникнет.

Ливийская National Oil Corporation, возобновив работу двух месторождений, рассчитывает увеличить производство на 270 тыс. баррелей в сутки с текущих примерно 600 тыс. б/с.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $54,63 за баррель (+0,3%), цена WTI - $52,59 за баррель (+0,2%).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, мировые рынки не смогли развить заданный в начале недели восходящий импульс и перешли к умеренной коррекции, несмотря на благоприятную макростатистику. Цены на нефть негативно отреагировали на рост запасов нефти в США и отступили в направлении отметки $54 за баррель. В четверг вечером будут представлены данные по ВВП США за 3-й квартал, а также данные по заказам на товары длительного пользования, эти цифры могут определить настрой трейдеров перед рождественскими выходными (в понедельник торги на биржах США и Европы проводиться не будут).

Российский рынок акций снимает накопленную перекупленность, по-прежнему наблюдаемую по техническим индикаторам. В четверг сформировался умеренно негативный внешний фон, а лишившиеся дивидендной составляющей на бирже акции "ЛУКОЙЛа" и "Магнита" добавляют в снижение индекса ММВБ порядка 0,4-0,5%. В дальнейшем продажи могут активизироваться, поэтому не исключено закрепление ниже отметки 2200 пунктов по ММВБ.

Аналитик инвестдепартамента ВТБ 24 Олег Душин также констатирует, что вектор настроений на мировых площадках изменился в негативную сторону вслед за направлением игры по S&P 500. В Америке коррекцию перекупленных индексов стимулировало падение цен на нефть после неожиданных данных Минэнерго США о росте запасов нефти. На этом фоне продолжается коррекция индекса ММВБ из области относительной перекупленности.

Недавняя атака "быков" и краткосрочность выхода акций Сбербанка на уровни выше 180 рублей показали уязвимость попыток роста рынка на снижающихся предпраздничных объемах. Новостной потенциал роста после мощного ралли S&P 500 на победе Д.Трампа очень ограничен, рынок поддерживают только праздничные рождественские настроения. Поэтому на вероятные попытки выкупить утренний провал на ММВБ стоит смотреть с осторожностью, в пятницу можно ожидать еще одного негативного открытия.

Как отмечает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина, нефть сохраняет волатильность в коридоре $54-56 за баррель Brent, рынок поддерживается ожиданиями вступления в силу соглашений крупнейших нефтяников об ограничении добычи нефти с 1 января. Данные соглашения имеют и опцию о возможном продлении еще на 6 месяцев в случае, если этого потребует рыночная ситуация. Умеренная коррекция курса доллара также является позитивным фактором для цены на нефть.

Однако данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США преподнесли рынку негативный сюрприз, также продолжает поступать информация о том, что Ливия, которая не участвует в сокращении об ограничении добычи, может нарастить производство нефти на 270 тыс. б/с после возобновления работы своих месторождений Sharara и El-Feel. Тем не менее, негативные факторы пока уравновешиваются ожиданиями того, что долгожданное соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК поможет сбалансировать рынок. До Нового года ожидается сохранение цен в текущем диапазоне $54-56 за баррель.

По оценке ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, учитывая рост волатильности, последовавший за выходом статданных по запасам нефти в США, можно сделать вывод, что участникам рынка уже изрядно поднадоел новостной фон, касающийся сделки ОПЕК по ограничению производства нефти, поэтому они переключаются на рядовую статистику. В пятницу вниманию трейдеров будет представлен очередной релиз - отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. В случае сохранения тенденции роста, рынок нефти рискует завершить неделю на минорной ноте. Поспособствовать этому может и сильный доллар, который продолжает отыгрывать национальную статистику, повышающую шансы на сохранение американским регулятором жесткого вектора монетарной политики. На этом фоне следующей целью для нефти марки Brent может стать поддержка $53 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подешевели акции АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-6,8%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-6,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,4%).

Подорожали бумаги АО "Морион" (MOEX: MORI) (+27,6%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+3,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,5%), "ФосАГро" (MOEX: PHOR) (+1,5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 7,826 млрд руб. (из них 2,67 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).