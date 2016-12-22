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Главная / Мнения аналитиков / Следующей целью для нефти марки Brent может стать поддержка в $53 за баррель - AMarkets
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22 декабря 2016 года 12:01
Следующей целью для нефти марки Brent может стать поддержка в $53 за баррель - AMarkets
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,2 млн баррелей против снижения неделей ранее на 2,5 млн баррелей. Неожиданный рост запасов вкупе с очевидным противоречием с цифрами, представленными Американским институтом нефти во вторник, привели к резкому снижению фьючерсов на нефть. В результате, февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX снизился на закрытие на 81 цент, или на 1,5%, до 52,49 долларов за баррель, после роста в течение трёх сессий. Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE просел на 89 центов, или на 1,6%, до 54,46 долларов за баррель. Напомню, что согласно отчету API, который был представлен во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,1 млн. баррелей, а запасы бензина снизились на 2 млн. баррелей. Учитывая рост волатильности, последовавший за выходом указанных данных, можно сделать вывод, что участникам рынка уже изрядно поднадоел новостной фон, касающийся сделки ОПЕК по ограничению производства нефти, поэтому они переключаются на рядовую статистику. Завтра вниманию трейдеров будет представлен еще один релиз - отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. В случае сохранения тенденции роста, рынок нефти рискует завершить неделю на минорной ноте. Поспособствовать этому может и сильный доллар, который сегодня продолжит отыгрывать национальную статистику, повышающую шансы на сохранение американским регулятором жесткого вектора монетарной политики. Учитывая сказанное, следующей целью для нефти марки Brent может стать поддержка в $53 за баррель".
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22 декабря 2016 года 16:04
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.22 декабря 2016 года 15:32
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.22 декабря 2016 года 15:14
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.22 декабря 2016 года 14:51
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налитики Morgan Stanley отметили рост интереса к нефтегазовому сектору РФ, говорится в обзоре инвестбанка, написанного после ряда встреч аналитиков Morgan Stanley с инвесторами. Как отмечают эксперты, по итогам прошедших встреч они пришили к выводу, что повышение интереса к нефтегазовому сектору... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:53
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.22 декабря 2016 года 12:34
тоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
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.22 декабря 2016 года 12:04
"Сегодня пара доллар/рубль держится в диапазоне 60,85-61 руб./доллар. Возможно, некоторая поддержка для рубля исходит от фактора налогового периода (пик выплат приходится на 26-28 декабря). Отмечаем также постепенное уменьшение торговой активности – рынок становится более "тонким". Тем не менее,... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:34
Рынок акций РФ откатился к уровням 2-недельной давности по ММВБ на внешнем негативе и укреплении рубля
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг откатился к уровням 2-недельной давности по индексу ММВБ на фоне негативной динамики мировых площадок, а также укреплении рубля. читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:22
Продажа "Татнефтью" 25% в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) ОАО "ТАИФ" за 32 млрд рублей позитивна для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN), считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как говорится в обзоре ИК, по оценкам аналитиков, "Татнефть" заработала... читать дальше
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.22 декабря 2016 года 11:03
"Вектор настроений на мировых площадках изменился в менее оптимистичную сторону вместе с направлением игры по S&P 500 (-0.25%), - комментирует аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Олег Душин. - В Америке же небольшую коррекцию перекупленных индексов стимулировало падение цен на нефть после... читать дальше
.22 декабря 2016 года 10:40
"Сегодня российская валюта, вероятно, продолжит консолидацию вблизи 61 руб. за доллар и 63,6 руб. за евро, несмотря на снижение цен на нефть ниже $55 за баррель, отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - Цены на нефть остаются под давлением после публикации статистики по запасам нефти от... читать дальше
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