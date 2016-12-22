Продажа Татнефтью доли в НКНХ позитивна для ее "префов" - Атон

Продажа "Татнефтью" 25% в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) ОАО "ТАИФ" за 32 млрд рублей позитивна для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN), считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон".

Как говорится в обзоре ИК, по оценкам аналитиков, "Татнефть" заработала доходность более 60% на этой инвестиции.

"Поскольку компания зафиксирует в отчетности прибыль от этой продажи, которая, по нашим оценкам, составит 9,7 млрд рублей после уплаты налога, эта сделка добавит около 10% к чистой прибыли от профильной деятельности в 2016 году, а значит отразится в более высоких дивидендах. "Татнефть" платит 30% от своей чистой прибыли по РСБУ поровну в расчете на акцию по обыкновенным, и по привилегированным акциям", - пишут эксперты.

В связи с этим они рекомендуют инвесторам присмотреться к привилегированным акциям "Татнефти", дисконт в рыночной оценке которых к обыкновенным акциям вырос против среднего исторического значения. "Поэтому "префы" в настоящее время выглядят привлекательнее обыкновенных акций, торгуясь с дивидендной доходностью выше 6%, по нашим оценкам", - отмечают аналитики.

В то же время в обзоре говорится, что сообщение о том, что 5,4 млрд рублей денежных средств у "Татнефти" размещено на счетах в Татфондбанке (MOEX: TATF), который испытывает финансовые трудности, нейтрально для котировок акций нефтекомпании.

"Средства "Татнефти" на счетах в Татфондбанке достаточно ограничены (менее 1% рыночной капитализации компании и около 20% ее денежной позиции). "Татнефть" в настоящий момент имеет положительную чистую денежную позицию (12,4 млрд рублей) и генерирует высокий FCF, который, по нашим оценкам, скорее всего, составит 45-47 млрд рублей в 2016 году. Более того, по нашим подсчетам, благодаря продаже НКНХ, компания заработала 9,7 млрд рублей после уплаты налогов, то есть почти вдвое больше потенциального убытка по средствам в Татфондбанке. Нейтрально для акций компании", - говорится в обзоре ИК.