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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Сегодня рубль продолжит консолидацию вблизи 61 руб. за доллар и 63,6 руб. за евро - Exness
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22 декабря 2016 года 10:40

Сегодня рубль продолжит консолидацию вблизи 61 руб. за доллар и 63,6 руб. за евро - Exness

"Сегодня российская валюта, вероятно, продолжит консолидацию вблизи 61 руб. за доллар и 63,6 руб. за евро, несмотря на снижение цен на нефть ниже $55 за баррель, отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - Цены на нефть остаются под давлением после публикации статистики по запасам нефти от Минэнерго США. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 2,3 млн баррелей при прогнозе их снижения на 2,5 млн баррелей. Стабилизация добычи нефти в США на текущих уровнях (8,786 млн баррелей в день) с ее последующим увеличением остаются фактором риска для роста нефтяных котировок. Между тем, поддержку российской валюте в середине этой недели оказали покупки ОФЗ, которые вчера довольно успешно разместил Минфин РФ. При объеме предложения 20 млрд руб. спрос на ОФЗ с постоянным купоном составил 19,903 млрд руб., а выручка от размещения — 12,315 млрд руб. На ОФЗ с переменным купоном при объеме предложения 25 млрд руб. спрос составил 53,876 млрд руб., а выручка от размещения — 25,393 млрд руб.".

Принятие в декабре Госдумой РФ федерального бюджета на три года (2017-2019) (а не на один) и сохранение без изменений налоговой нагрузки в этой период позволит российским предприятиям более качественно реализовывать свои инвестиционные программы, полагает С. Кочергин. В ближайшие годы драйверами роста российской экономики могут стать сельское хозяйство, химическая промышленность и отчасти автопром. Между тем, для закрепления положительных тенденций в развитии несырьевого экспорта в РФ требуется сохранение курса рубля в диапазоне 60-70 руб./долл., а цен на нефть — не выше $60-70/барр.

Опубликовано: /Exness/
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