Рынок ОФЗ остается в состоянии "сомнамбулы" - Росбанк

В условиях слабой активности иностранных инвесторов рынок ОФЗ остается в состоянии "сомнамбулы", которое вчера не испортили даже довольно слабые первичные аукционы ОФЗ. Так, Минфину удалось разместить лишь 12,7 млрд руб. 10-летних 26219 с фиксированной ставкой купона, несмотря на предложение премии по доходности сразу в 9 бп (по цене отсечения) относительно закрытия вторника, и 25 млрд руб. 3-летних 24019 с плавающим вознаграждением, правда, с дисконтом в 20 бп по цене. Если не будет сюрпризов, низкий уровень активности на рынке сохранится до конца года, считают специалисты Росбанка.