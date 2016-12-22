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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок ОФЗ остается в состоянии "сомнамбулы" - Росбанк
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22 декабря 2016 года 10:22

Рынок ОФЗ остается в состоянии "сомнамбулы" - Росбанк

В условиях слабой активности иностранных инвесторов рынок ОФЗ остается в состоянии "сомнамбулы", которое вчера не испортили даже довольно слабые первичные аукционы ОФЗ. Так, Минфину удалось разместить лишь 12,7 млрд руб. 10-летних 26219 с фиксированной ставкой купона, несмотря на предложение премии по доходности сразу в 9 бп (по цене отсечения) относительно закрытия вторника, и 25 млрд руб. 3-летних 24019 с плавающим вознаграждением, правда, с дисконтом в 20 бп по цене. Если не будет сюрпризов, низкий уровень активности на рынке сохранится до конца года, считают специалисты Росбанка.

Опубликовано: /Акционерный коммерческий банк "Росбанк"/
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