Доллар и евро снизились в начале торгов четверга, рубль слегка укрепился благодаря стабилизации нефти

Москва. 22 декабря. Рубль слегка укрепился к доллару США и евро на "Московской бирже" в начале торгов четверга в условиях наметившейся стабилизации нефтяных цен после их умеренного снижения накануне.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 61,01-61,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,0625 руб./$1 (-10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,765 руб./EUR1 (-3,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 7 копеек по отношению к уровню закрытия среды, составив 62,28 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,67 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 15,64 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 22 декабря связано с наметившейся в четверг утром стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках. Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту, несмотря на встревожившие рынок накануне новости о неожиданном росте запасов сырья в США и предстоящем увеличении добычи в Ливии. По данным Минэнерго США, резервы нефти в стране выросли на 2,26 млн баррелей (эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 2,5 млн баррелей).

В четверг нефтяные цены, снизившиеся в среду более чем 80 центов, поддерживает также небольшое ослабление доллара к корзине мировых валют. Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 мск поднялась на 0,09%, до $54,51 за баррель. Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,04% - до $52,51 за баррель.