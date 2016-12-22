Утренние прогнозы: поводов для роста акций нет

В среду рынок акций немного отступил вслед за нефтью: индекс ММВБ составил 2212,33 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1140,88 пункта (-0,2%). На утро четверга внешний фон эксперты оценивают как умеренно-негативный и ждут продолжения снижения на российском рынке акций.

Банк "Образование" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Мы ожидаем открытия рынка с понижением около 0,3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2205 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2200, 2190 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2220, 2230 пунктов. Вероятно, после умеренно негативного старта торгов индекс ММВБ продолжит понижение к ближайшей значимой "круглой" отметке 2200 пунктов, вблизи которой он сможет встретить временную поддержку".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Волатильность на фондовых рынках падает, нефтяные котировки и фьючерсы на американские индексы сегодня немного снижаются. Многие инвесторы уже закрыли спекулятивные позиции, поэтому в ближайшие дни мы не ожидаем роста активности на торговых площадках. В четверг индекс РТС, скорее всего, скорректируется вниз на 0,5-1%, повторяя динамику внешних рынков. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования в США, которые выйдут в 16:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", "Татнефти", "Лукойла" и "Магнита", цены которых пробивают мощные уровни сопротивления. Вместе с тем акции "Сбербанка", вероятно, начнут коррекцию вниз после неудачной попытки выйти на новые максимумы накануне".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций плавным движением вниз снимает накопленную перекупленность, по-прежнему наблюдаемую по техническим индикаторам. Сегодня к открытию сформировался умеренно негативный внешний фон, а наступление экс-дивидендной даты по акциям "ЛУКОЙЛа" и "Магнита" может привести к снижению индекса ММВБ на 0,4-0,5% на старте сессии. В дальнейшем продажи могут активизироваться, поэтому прохождение вниз отметки 2200 пунктов ММВБ выглядит вполне вероятным".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов сегодня в начале дня складывается умеренно негативное. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent после публикации данных статистики, указавших на рост запасов нефти в США при сокращении её производства, опустились ниже уровня в $55 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в негативном ключе в районе отметки 2205 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор снова проверит на прочность зону поддержки, сформировавшуюся в районе психологической отметки в 2200 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций начнёт новый день вблизи уровней закрытия накануне. Поводов для роста почти нет, так как нефть все же склоняется к лёгкой коррекции, да и конец года заставляет участников рынка закрывать излишние позиции. Рубль останется в диапазоне 61-62 за доллар, что не удивляет при текущей ставке ЦБ и инфляции".