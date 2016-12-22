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22 декабря 2016 года 09:58

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе снижения нефтяных цен, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы умеренно снизились в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average так и не смог преодолеть психологически важную отметку в 20 тыс. пунктов. Тем не менее, благодаря ралли в последние недели американские индексы теперь входят в четверку фондовых рынков развитых экономик мира с наилучшей динамикой в 2016 году. Все три основных индекса США с начала года выросли на 10% и более. Важнейшими статданными в среду был отчет Национальной ассоциации риэлторов США о продажах домов на вторичном рынке в ноябре. Показатель неожиданно вырос на 0,7% по сравнению с октябрем, до рекордных с февраля 2007 года 5,61 млн в пересчете на годовые темпы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг вслед за рынком акций США. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%. Активность трейдеров в регионе уже существенно ниже обычного в рамках подготовки к рождественским празднованиям. Японский индикатор Nikkei 225 снизился на 0,15%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,8%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%. Ралли в Сиднее продолжается уже четыре дня подряд. Банки Сингапура вносят самый значительный вклад в отрицательную динамику азиатских сводных индикаторов: котировки ценных бумаг United Overseas Bank, OCBC и DBS Group упали на 1,4%.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром продолжают дешеветь, отыгрывая встревожившие рынок данные о неожиданном росте запасов сырья в США и предстоящем увеличении добычи в Ливии. Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:43 мск снизилась на 0,06%, до $54,43 за баррель. Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,08% - до $52,45 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 27,15 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,454 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 декабря снизился всего на 0,01% и составил 104,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 484,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГК ПИК БО-07" (+0,69%), "НЛМК БО-13" (+0,31%) и "ГТЛК-01" (+0,18%), а в лидерах снижения - "Башнефть-07" (-0,64%), "РЖД-23" (-0,45%) и "Сбербанк БО-17" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 1-14-го купонов биржевых облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей в размере 9,50% годовых (47,37 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом до 50 млрд рублей. Сбор заявок на бонды серии 001P-02R компания провела 21 декабря. "Башнефть" 20 декабря провела сбор заявок на 10-летние биржевые облигации серии БО-10 объемом 5 млрд рублей и 8-летние биржевые облигации серии 001P-01R, размещаемые в рамках программы, объемом 10 млрд рублей. Техническое размещение облигаций запланировано на 22 декабря. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-16-го купонов. Купоны - полугодовые.

ООО "Кит Финанс Капитал" по итогам аукциона установило ставку 1-го купона 10-летних биржевых облигаций серии БО-09 объемом 2 млрд рублей в размере 11,5% годовых. Размещение проходило 21 декабря в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Ставки 2-3-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Возможно досрочное погашение облигаций в даты окончания 2-19-го купонных периодов.

"Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) в четверг проводит book building биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,04-11,30% годовых. По 4-хлетним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 29 декабря. В октябре совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

ПАО "Трансфин-М" планирует в первой половине февраля провести book building биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 12,75-13,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16-13,96% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

"ВЭБ-лизинг" установил ставку 14-15-го купонов облигаций 1-й серии в размере 10,1% годовых (50,36 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила дебютные облигации объемом 5 млрд рублей в июле 2010 года. Десятилетние бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Ставка 11-13-го купонов - 12,5% годовых.

Совкомбанк в рамках оферты приобрел 49,023 тыс. облигаций БО-03 по цене 99,5% от номинала. Размер выплаты составил 50 млн 983 тыс. 429,77 рублей, также был выплачен накопленный купонный доход на сумму 2 млн 205 тыс. 544,77 рублей. Выпуск состоит из 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,7% выпуска. Банк в августе разместил 3-й выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 9 августа 2017 года.

ООО "Арчер Финанс" приняло решение о продлении на 5 лет срока обращения облигаций 1-й серии. Срок обращения бумаг планируется увеличить с 3 до 8 лет. Также планируется увеличить количество купонов с 6 до 16. Поскольку бумаги находятся в обращении, окончательное решение по выпуску будет принято на собрании владельцев облигаций, которое состоятся 23 января 2017 года. Компания в апреле 2014 года разместила 3-летние облигации 1-й серии объемом 5,9 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-6-го купонов установлены равными ставке 1-го купона.


Опубликовано: /Финмаркет/
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