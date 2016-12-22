мериканские фондовые индексы умеренно снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту.

Американские фондовые индексы умеренно снизились в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average так и не смог преодолеть психологически важную отметку в 20 тыс. пунктов.

Тем не менее, благодаря ралли в последние недели американские индексы теперь входят в четверку фондовых рынков развитых экономик мира с наилучшей динамикой в 2016 году. Все три основных индекса США с начала года выросли на 10% и более.

Важнейшими статданными в среду был отчет Национальной ассоциации риелторов США о продажах домов на вторичном рынке в ноябре. Показатель неожиданно вырос на 0,7% по сравнению с октябрем, до рекордных с февраля 2007 5,61 млн в пересчете на годовые темпы.

Эксперты отмечают, что объем торгов на текущей неделе постепенно падает по мере приближения рождественских праздников.

Акции крупнейшего в мире производителя спорттоваров Nike Inc. подорожали на 1% на фоне лучших, чем ожидалось, квартальных финпоказателей.

Чистая прибыль в сентябре-ноябре 2016 года составила $842 млн, или $0,5 на акцию, по сравнению с $785 млн, или $0,45 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании подскочила на 6,4%, до $8,18 млрд. Эксперты, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $0,43 на акцию при выручке в $8,09 млрд.

Тем временем рыночная стоимость компании Finish Line Inc., выпускающей кроссовки, рухнула на 9% на фоне слабых показателей за прошлый квартал и разочаровавшего инвесторов прогноза на текущий фингод.

Капитализация службы экспресс-доставки FedEx снизилась на 3,3%. Прибыль компании выросла в прошлом квартале, однако темпы роста оказались слабее прогнозов рынка.

Цена бумаг крупнейших американских банков JPMorgan Chase и Citigroup опустилась более чем на 0,2% на новости, что швейцарские власти оштрафовали их за манипуляции процентными ставками.

Индекс Dow Jones Industrial Average 21 декабря уменьшился на 32,66 пункта (0,16%) и составил 19941,96 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 5,58 пункта (0,25%) - до 2265,18 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,51 пункта (0,23%) и составил 5471,43 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг вслед за рынком акций США, пишет The Wall Street Journal.

Американский индекс Dow Jones Industrial Average накануне так и не смог достичь столь ожидаемой участниками рынка отметки 20000 пунктов.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%. Активность трейдеров в регионе уже существенно ниже обычного в рамках подготовки к рождественским празднованиям.

Японский индикатор Nikkei 225 снизился на 0,3%, как и более широкий индекс Topix.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,8%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%. Ралли в Сиднее продолжается уже четыре дня подряд.

"Сейчас мало что влияет на настроения рынка, - говорит трейдер CMC Markets Алекс Фербер. - Перед Рождеством основной темой являются низкие объемы торгов".

Бумаги CNOOC подешевели на 1,5%, PetroChina - на 0,3% после падения цен на нефть в среду. В четверг нефтяной рынок слабо восстанавливается: ближайшие контракты на Brent и WTI прибавили 0,3%, поднявшись до $52,62 и $54,62 за баррель соответственно.

Банки Сингапура вносят самый значительный вклад в отрицательную динамику азиатских сводных индикаторов: котировки ценных бумаг United Overseas Bank, OCBC и DBS Group упали на 1,4%.

Курсы акций японских акций также ушли в минус: Mitsubishi UFJ- на 0,9%, Sumitomo Mitsui - на 0,7%, Mizuho - на 1,1%.

Рыночная стоимость Japan Display рухнула на 9% на опасениях, что даже вливания капитала госфондом Innovation Network Corp. of Japan в размере 75 млрд иен ($640 млн) не восстановят рентабельность компании в сегменте дисплеев на органических светодиодах (OLED).

Цены на нефть перешли в четверг к слабому росту, несмотря на встревожившие рынок накануне новости о неожиданном росте запасов сырья в США и предстоящем увеличении добычи в Ливии.

Активность на рынке остается низкой в преддверии праздников, в четверг цены, снизившиеся в среду более чем 80 центов, поддерживает также небольшое ослабление доллара к корзине мировых валют.

Неожиданное увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе, видимо, связано с приростом импорта в США, говорят аналитики.

До недавнего времени плохая погода в Мексиканском заливе мешала разгрузке танкеров, но в последние дни погода улучшилась, и нефть стала активнее поступать в хранилища. Характерно, что при этом резервы нефтепродуктов, согласно данным Минэнерго США, снизились за неделю, хотя аналитики ожидали их роста. В течение 4 предыдущих недель статистика фиксировала снижение запасов нефти в США.

Добывающие страны договорились уменьшить производство на 1,8 млн баррелей в день, однако реальное сокращение начнется только в январе и, видимо, в первую очередь скажется на рынках Азии и Европы.

Аналитики Societe Generale считают, что соглашение добывающих стран позволит удерживать цены в диапазоне $50-60 в 2017 г, но при этом дефицита предложения не возникнет.

Так, как стало известно в среду, Ливийская National Oil Corporation, возобновив работу двух месторождений, рассчитывает увеличить производство на 270 тыс. баррелей в день с нынешних примерно 600 тыс.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск поднялась на 0,35%, до $54,65 за баррель.

Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,3% - до $52,64 за баррель.