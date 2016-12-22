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22 декабря 2016 года 09:02
Нефть будет торговаться с оглядкой на доллар - eToro
Нефть пыталась продолжить робкое восхождение, но не сумела удержаться в "плюсе", обосновавшись в районе 55 по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Попыткам роста помешал официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, указавший на прирост объемов в размере 2,2 млн барр. вопреки ожиданиям сокращения на 2,5 млн. Прирост запасов оказался максимальным за последние пять недель. При этом добыча за прошлой неделе немного снизилась, до 8,786 млн от 8,797 млн. Несмотря на продолжающийся рост числа активную буровых, которые выросли за последние две недели на 33 единицы (до 510 шт), производство сокращается третью неделю кряду. Не исключено, что в эту пятницу нефтесервисная компания BakerHughes сообщит о продолжении тенденции увеличения количества платформ, что, скорее всего, уже не сможет не отразиться на показателях добычи. Впрочем, отмечает П. Салас, негативные известия с этого фронта оказывают непродолжительное воздействие на "черное золото", пока участники рынка верят в восстановление баланса спроса и предложения уже в следующем году благодаря сокращению добычи ОПЕК+. В пользу нефти также играет снижение ликвидности на мировых площадках, включая сырьевой сегмент, в преддверии католического Рождества и новогодних праздников в целом. Постепенный уход игроков с рынка уберегает актив от более активных продаж. "В случае отсутствия свежих драйверов нефть будет и далее консолидироваться с восходящим уклоном, если долларовые "быки" снова не активизируются после вчерашней паузы. Впрочем, по причине все того же спада активности игроков, ощутимого ралли американской валюты не ожидаем. Причем, если сегодняшняя статистика по ВВП и личным доходам в США не оправдает ожиданий, давление на USD усилится, что окажет поддержку рынку энергоносителей", - полагает специалист eToro.
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22 декабря 2016 года 16:20
"Индекс ММВБ встретил временную поддержку вблизи отметки 2180 пунктов. Во второй половине дня на ход торгов в России может оказать влияние публикация ряда значимых макроэкономических показателей в США, среди которых значатся оценка ВВП за 3 кв. и еженедельная статистика по изменению количества... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:04
"К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе находятся ситуация на рынке нефти, а также налоговый период в РФ. Во второй половине дня на динамику доллара может повлиять макростатистика США: третья оценка ВВП за 3-й кв., данные по заказам на товары длительного... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:32
"В четверг, несмотря на укрепление рубля относительно доллара на 40 копеек, российские индексы акций снижаются вслед за котировками сырьевых компаний. Так, индекс ММВБ теряет 1,6%, опустившись ниже отметки 2200 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,3% - до 1126,5 пункта. В лидерах падения оказались... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:14
"Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (16:30 мск). Негативный внешний фон создает предпосылки сохранения снижения российского рынка акций вплоть до завершения сессии", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.22 декабря 2016 года 14:51
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.22 декабря 2016 года 14:24
Интерес к нефтегазовому сектору РФ среди инвесторов растет, несмотря на недавнее ралли - Morgan Stanley
налитики Morgan Stanley отметили рост интереса к нефтегазовому сектору РФ, говорится в обзоре инвестбанка, написанного после ряда встреч аналитиков Morgan Stanley с инвесторами. Как отмечают эксперты, по итогам прошедших встреч они пришили к выводу, что повышение интереса к нефтегазовому сектору... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:53
"Курс доллара против евро продолжает консолидироваться на ранее достигнутом уровне в 1,04, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Сегодняшняя статистика по США не предполагает существенных флуктуаций курса. Так, ожидается публикация оценки ВВП на уровне 3,3% против ранее озвученной в... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:34
тоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на ожиданиях повышения ставок мировых Центробанков. Глядя вперед, есть опасения, что присутствует риск дальнейшего падения цены драгметалла в ближайшие месяцы, в то время как ФРС будет более агрессивно повышать процентную ставку в ответ на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:22
"Рубль продолжает укрепляться против доллара, торгуясь вблизи годовых максимумов, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - На открытии торговой сессии российская валюта подрастала до отметки 60,75... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:04
"Сегодня пара доллар/рубль держится в диапазоне 60,85-61 руб./доллар. Возможно, некоторая поддержка для рубля исходит от фактора налогового периода (пик выплат приходится на 26-28 декабря). Отмечаем также постепенное уменьшение торговой активности – рынок становится более "тонким". Тем не менее,... читать дальше
.22 декабря 2016 года 12:01
"На торговой сессии среды цены на черное золото снова ушли «под воду», реагируя на выход данных по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA), - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:38
"В среду российские суверенные евробонды перешли к умеренному ценовому росту после стагнации во вторник, следуя за движением котировок облигаций других развивающихся стран. Сегодня с утра UST-10 торгуются в районе 2,53%-2,54% годовых, незначительно снизившись в доходности относительно вчерашних... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:34
Рынок акций РФ откатился к уровням 2-недельной давности по ММВБ на внешнем негативе и укреплении рубля
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг откатился к уровням 2-недельной давности по индексу ММВБ на фоне негативной динамики мировых площадок, а также укреплении рубля. читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:22
Продажа "Татнефтью" 25% в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) ОАО "ТАИФ" за 32 млрд рублей позитивна для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN), считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как говорится в обзоре ИК, по оценкам аналитиков, "Татнефть" заработала... читать дальше
.22 декабря 2016 года 11:13
урс доллар/иена установился на азиатской сессии в пределах 117,39-117,73. Курс евро/доллар находится в диапазоне 1,0422-1,0454. Курс фунт/доллар совершает колебания между уровнями 1,2345-1,2377. Активность на рынке Форекс остается невысокой. Возможно, росту активности будет способствовать... читать дальше
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