Нефть будет торговаться с оглядкой на доллар - eToro

Нефть пыталась продолжить робкое восхождение, но не сумела удержаться в "плюсе", обосновавшись в районе 55 по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Попыткам роста помешал официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, указавший на прирост объемов в размере 2,2 млн барр. вопреки ожиданиям сокращения на 2,5 млн. Прирост запасов оказался максимальным за последние пять недель.

При этом добыча за прошлой неделе немного снизилась, до 8,786 млн от 8,797 млн. Несмотря на продолжающийся рост числа активную буровых, которые выросли за последние две недели на 33 единицы (до 510 шт), производство сокращается третью неделю кряду. Не исключено, что в эту пятницу нефтесервисная компания BakerHughes сообщит о продолжении тенденции увеличения количества платформ, что, скорее всего, уже не сможет не отразиться на показателях добычи.

Впрочем, отмечает П. Салас, негативные известия с этого фронта оказывают непродолжительное воздействие на "черное золото", пока участники рынка верят в восстановление баланса спроса и предложения уже в следующем году благодаря сокращению добычи ОПЕК+. В пользу нефти также играет снижение ликвидности на мировых площадках, включая сырьевой сегмент, в преддверии католического Рождества и новогодних праздников в целом. Постепенный уход игроков с рынка уберегает актив от более активных продаж.

"В случае отсутствия свежих драйверов нефть будет и далее консолидироваться с восходящим уклоном, если долларовые "быки" снова не активизируются после вчерашней паузы. Впрочем, по причине все того же спада активности игроков, ощутимого ралли американской валюты не ожидаем. Причем, если сегодняшняя статистика по ВВП и личным доходам в США не оправдает ожиданий, давление на USD усилится, что окажет поддержку рынку энергоносителей", - полагает специалист eToro.