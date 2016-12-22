Восходящий тренд на развивающихся фондовых рынках в 2017 году продолжится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В последние дни на нефтяном рынке наблюдается "боковая" динамика, а фондовый рынок в такой ситуации не может ставить рекорды роста. Вчера нефтяные котировки и котировки акций закрылись в отрицательной зоне. Мы считаем, что все самое интересное на российском фондовом рынке в этом году уже увидели. В данный момент индекс развивающихся рынков EEM от MSCI "сорвался" вниз с годового повышательного тренда, поэтому российские акции находятся под давлением. Вероятно, восходящий тренд на развивающихся фондовых рынках в 2017 году продолжится, но он будет более "пологим", чем в 2016 году", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.