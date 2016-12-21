Рубль сократил рост к доллару и евро вечером в среду на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 21 декабря. Доллар США и евро сократили свое снижение к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в среду на фоне развернувшейся вниз нефти после публикации в США еженедельной статистики по запасам; поддержку рублю оказывает приближающийся налоговый период.

Курс доллара США составил 61,125 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов курс опускался до 60,8625 руб./$1). Евро при этом стоил 63,79 руб./EUR1, снизившись на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 21 копейку, до 62,32 рубля.

Тенденция к росту рубля против доллара и евро сформировалась с первых же минут торгов на "Московской бирже" благодаря продолжившемуся росту нефтяных цен, которые поднимались в первой половине дня среды, ожидая подтверждений тенденции к снижению запасов топлива в США. Отраслевой American Petroleum Institute сообщил во вторник вечером, что резервы нефти в США снизились на 4,1 млн баррелей.

Однако официальные данные Минэнерго США, опубликованные в 18:30 МСК, показали неожиданный прирост запасов нефти по итогам прошлой недели, что негативно сказалось на динамике нефти. По данным Минэнерго США, резервы нефти в стране выросли на 2,26 млн баррелей (эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 2,5 млн баррелей). На этом фоне февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,52% - до $55,06 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,34% - до $53,12 за баррель.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке преобладали продавцы валюты, при этом диапазон колебаний доллара был довольно узкий. Была попытка уйти ниже отметки 61 руб./$1, но довольно быстро все выкупили, и доллар вернулся чуть выше данного уровня. Вместе с тем, как только доллар поднимался выше 61,1 руб./$1, его тут же начинали активно продавать. Таким образом, практически весь день доллар торговался в коридоре 61,0-61,1 руб./$1. Возможно, активность проявляли экспортеры, конвертировавшие валюту в рубли для выплаты налогов. Возможно, это каким-то образом связано с конвертацией валюты от сделки по "Роснефти" (MOEX: ROSN), хотя все официальные лица заявляют, что это не должно повлиять на курс рубля. Тем не менее, сегодня мы видели, что во второй половине дня нефть ушла в минус, а рубль продолжил оставаться в плюсе по отношению к доллару и евро. При этом объем торгов валютами на бирже в целом небольшой", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Альфа-банка Игорь Акиньшин.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, при открытии торговой сессии в среду рубль укрепился относительно доллара до отметки 61,04 руб./$1. Чем ближе рождественские праздники, тем тоньше рынок, и уже, кажется, нет никаких идей. Главным фактором для рубля продолжает оставаться нефть. Накануне Американский институт нефти сообщил о снижении запасов "черного золота" в США за неделю на 4,1 млн баррелей. "Сегодня свою еженедельную отчетность предоставит министерство энергетики США. Большое значение для инвесторов будут иметь не только цифры по запасам, но и данные по производственным мощностям, что позволит оценить, на сколько увеличили или сократили объемы добычи американские производители. Если объемы добычи на сланцевых месторождениях в США продолжат увеличиваться, то это может свести на нет все усилия ОПЕК", - полагает В.Зотов.

По его мнению, оптимизм на рынках также поддерживается ожиданием предстоящих реформ нового президента США. Накануне Дональд Трамп напомнил о своих планах по проведению налоговой реформы, правда, без указания деталей. Главная надежда инвесторов на 2017 год - повышение темпов роста американской экономики, на что, похоже, уже делает ставку ФРС США, говоря о своих намерениях ужесточать кредитно-денежную политику. Что касается рубля, то основным ориентиром пока остается нефть, которая стабильно торгуется на высоких значениях.

"Ситуация на валютном рынке практически не меняется. Рубль умеренно укрепляется под воздействием высоких цен на нефть, и это, судя по всему, основной фактор до конца года. Активность торгов будет снижаться, а на следующей неделе она будет минимальной, поэтому изменений ждать не стоит. Рубль с очень большой вероятностью закончит год в районе 61,5-62 руб./$1. Нынешнее укрепление может еще продолжаться в ближайшие дни, но перед концом года многие предпочтут зафиксировать позиции, поэтому падение может оказаться даже сильнее. Удивительно, но сейчас почти нет заявлений о том, что такой крепкий рубль вредит бюджету и экономике РФ. Видимо, они уже последуют в следующем году, поэтому ослабление до 63-65 руб./$1 более вероятно в январе", - комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"Нефть может сохраниться в коридоре $54-56 за баррель Brent до тех пор, пока не появятся первые данные о том, насколько в реальности была снижена добыча. Эти данные могут начать поступать в январе 2017 года", - отмечает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина. По его словам, рубль против доллара показывает уверенное укрепление к отметке 61 руб./$1 на фоне крепкой нефти и позитивного движения на рынках развивающихся валют. "До конца года рубль остается позитивным, так как на следующую неделю придется пик уплаты налогов за декабрь", - полагает О.Лапшина.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на четверг на 68,75 копейки, до 61,1092 руб./$1, и снизил курс евро на 59,2 копейки, до 63,6086 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 63 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,0666 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 58,02 копейки по отношению к 20 декабря и составил 61,0635 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 672,864 млн, из которых $1 млрд 47,001 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 625,863 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 55,31 копейки по отношению ко вторнику - до 63,554 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 41,22 копейки по отношению к 20 декабря и составил 63,6008 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR466,007 млн, из которых EUR179,646 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR286,361 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду продолжили плавно повышаться. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" прибавила еще 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,40% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) снизились на 1-3 пункта: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 10,55% годовых, на срок 3 месяца - на 3 б.п. (до 10,62% годовых), на срок 6 месяцев - на 1 б.п. (до 10,63% годовых).